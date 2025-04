Olyan is lesz idén az Egri Csillag Weekenden, ami még nem volt

Az Egri Csillag Weekend idén is városunkba hívja a borok, a gasztronómia és a minőségi kikapcsolódás szerelmeseit. A rendezvényen több mint húsz helyi pincészet várja az érdeklődőket a Dobó téren, május 1-4-ig. Az esemény – mely az Egri Bikavér méltó fehér párját, az Egri Csillagot ünnepli - egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók közvetlenül találkozhassanak az Egri borvidék legkiemelkedőbb borászaival, illetve, hogy megkóstolhassák a legfinomabb boraikat – írta közleményben az EVAT.

A tavasz boros ünnepe az Egri Csillag Weekend Forrás: EVAT

Idén az alábbi borászatok képviseltetik magukat: ACADEMIA Birtok, Besenyei Borház, Bolyki Szőlőbirtok, Csutorás Pince, Dula Pincészet, EgerSoul, Egri Csillag Borpatika, Egri Korona Borház, Gál Lajos Pincészet, Gál Tibor Pincészet, Grassi Pincészet és Szőlőbirtok, Gróf Buttler Borászat és Rendezvényközpont, Juhász Pince, Juhász Testvérek Pincészete, Kovács Nimród Winery, Ostoros Családi Pincészet, Petrény Winery, Soóváry Családi Szőlőbirtok és Borászat, St. Andrea Szőlőbirtok, Thummerer Pincészet, Torma Pince, Tóth Ferenc Pincészet, Varsányi Pincészet, Villa Völgy Pincészet.

A 2025-ös Egri Csillag Weekend a gasztronómia iránt érdeklődők számára is tartogat minőségi fogásokat. A látogatók kedvükre válogathatnak a borokhoz passzoló burgerek, autentikus olasz pizzák, kézműves sajtkülönlegességek, valamint olyan ínyencségek közül, mint a faszénen sült marhaoldalas, panko bundában sült szűzpecsenye és epres tiramisu virág. A kulináris kínálatot az alábbi vendéglátók színesítik: Bodega Burger & BBQ, Karton drink & food truck, Rozi's Kitchen, Vidéki Sajt

Az Egri Csillag Weekend nem csupán a borokról és a finom falatokról szól

A hétvége hangulatát a jazz, blues és soul jegyében a műfaj kiválóságai biztosítják. Hazánk elismert művészei – köztük egri kötődésű előadók –, valamint holland és mexikói zenészek, formációk gondoskodnak a szórakozásról. A minőségi zenei élményt biztosítja a Little G Weevil & His Band, Suba Attila & The Soulfool Band, a Balázs Elemér Group, Romhányi Áron és Szakonyi Milán, valamint a Báder Elemér Trió és Svéd Mátyás. Fellép továbbá a Messessippi, a Dervalics Róbert Trió, Magyar Balázs, a Cabaret Band, a Messessippi, a Dervalics Róbert Trió, Gyuris Luca és Hiegl Gergő.