Száz éve vonzza a turistákat ez a csendes hevesi falu – olyan kincsük van, mint senki másnak

Ha ma valaki ellátogat Bükkszékre modern medencéket és kényelmes pihenőtereket talál, de nem is olyan régen még egészen más kép fogadta az ide látogatót. Akkoriban nem a wellnesscsomagok vonzották a vendégeket, hanem a gyógyvíz jótékony hatása, a csend, a természet közelsége, és az a hit, hogy a „jó kis bükkszéki Salvus” szinte minden bajra gyógyír. Elhoztunk egy pár előtte-utána fotót a fürdőről, hogy mi és mennyit változott a hosszú évek alatt.

Bükkszékfürdő 1968-ban.

Forrás: Fortepan

A fürdő, ami meggyógyít

Bükkszék fürdője 2024 tavaszán kapta meg a gyógyfürdő minősítést. Ez talán meglepően hangzik, hiszen régóta ismert fürdőhelyről van szó, az 1930-as években fedezték fel termálvizét, amelyet azóta is palackozva forgalmaznak. A Salvus az egyik legismertebb hazai gyógyvízmárkává vált - nem véletlenül, hiszen magas ásványi anyag tartamának köszönhetően ivókúraként, fürdőkúraként és inhalációs kezelésként is hatékony - írja a termalonline.hu

A gyógyfürdő első medencéje és a Salvus gyógyvíz forrása 1939-ben.

Forrás: Fortepan

A gyógyvíz ivókúra számos egészségügyi problémára jótékony hatással van, így például gyomorhurut, gyomorsavtúltengés és gyomorfekély kezelésére, valamint bélrendszeri betegségek gyógyítására is alkalmazható. Ezen kívül cukorbetegség esetén csökkenti a vércukorszintet. A belégzőkúra a légutak tisztítására és a heveny, idült gyulladások kezelésére is kiváló, segít a hangszálak regenerálódásában, valamint enyhíti a dohányzással összefüggő légúti panaszokat.

Bükkszékfürdő napjainkban

Forrás: bukkszekfurdo.hu

A fürdő 2014-ben esett át egy felújításon, amikor wellness részleggel is bővült. A szabadtéri strandot júliusban adták át, élménymedencével, új csúszdákkal. A Fürdőház decemberben nyitott, élménymedencékkel, Salvus gyógyvizes medencével, szaunavilággal, itt kapott helyet a Salvus inhalatórium, ahol sűrített levegővel porlasztott, sűrű, sós Salvus-ködpárát lélegezhetnek be a légúti bántalmakra a vendégek. A kis település, Bükkszék – alig 700 fő lakossal – ma is őrzi gyógyfalu jellegét, de a fürdőben már XXI. századi kényelem fogad.