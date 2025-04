Maláriát és a dengue-lázat hozhat a globális felmelegedés, állítja a szakember

A globális felmelegedés számos olyan környezeti változást idéz elő, amelyek nemcsak bolygónk ökoszisztémáját, hanem az emberi élet mindennapjait is érintik. A tengerszint emelkedése, a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoribbá válása, az óceánok savasodása és a mezőgazdaságot érintő problémák mind csak a jéghegy csúcsát jelentik. Az elmúlt évek tapasztalatai és tudományos eredményei egyértelművé tették: a klímaváltozás az emberi szervezetre is komoly hatással van. A növekvő átlaghőmérséklet és az éghajlati átalakulások számos élettani következménnyel járnak.

A globális felmelegedésnek élettani hatásai is lehetnek.

Fotó: Nikolay Doychinov / Forrás: AFP

Miben rejlenek a globális felmelegedés legnagyobb veszélyei az emberek egészségére nézve?

Megkérdeztük Rázsi András meteorológust arról, hogy milyen hatással van a globális felmelegedés a szervezetünkre, mi az a fronthatás és milyen jelentőséggel bír egy ember számára.

Fronthatás akkor érzékelhető, amikor az északi és déli eredetű légtömeg helyet cserél. Ezeknek a légtömegeknek különböző az ion-koncentrációja, és ez a megváltozott ion-koncentráció hatással van az emberi vegetatív idegrendszerre.

A meteorológus azt is elmagyarázta, hogy a szervezet elektromos impulzusok segítségével kommunikál az idegrendszeren keresztül, és ezek az ionok olyan hamis ingereket generálnak, amelyek általában az egészséges emberek számára is észlelhetők, ilyenkor gyakran tapasztalnak fáradtságot vagy ingerlékenységet. Frontérzékenyek esetében azonban a tünetek migrénben, fáradtságban vagy szívszorításban is megnyilvánulhatnak. Ha valakinek volt műtéte vagy csonttörése, akkor hamis ingerek keletkezhetnek, amelyek fantomfájdalmakat eredményezhetnek.