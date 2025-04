Ha csobbannál húsvétkor, ezeken a helyeken megteheted Hevesben

A húsvéti jó időben csobbanni is lehet megyénk termálfürdőiben, akár a szabadban is, hiszen a kinti medencék egy része is használható, bent pedig mindig lehet fürdeni. Nyitva van az egri termál- és strandfürdő, péntektől vasárnapig délután szaunaszeánszokkal is várják a vendégeket, ezen kívül a kicsiknek minden nap kincskereső játékot is rendeznek.

Az egri termálvizes medencéken kívül a vidékiek is várják a vendégeket kikapcsolódni húsvétkor

Forrás: egertermal.hu

A gyöngyösi Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand uszodája vasárnap 9-13 óra között van nyitva, hétfőn pedig zárva lesz. A bükkszéki fürdő szombaton és vasárnap is este tízig, húsvét hétfőn pedig 9-19 óra között lesz nyitva.

Demjénben nyitva van a termáltó, a piramis fürdő és a Cascade fürdő is, utóbbi húsvéti programokat is szervez a hosszú hétvégén kézművesekkel, gyerekjátékokkal, tojásvadászattal.

A bogácsi strand a hétvégén 9-19 óra között tart nyitva, a fedett élményfürdő 10 órától, a szaunavilág 11 órától látogatható. Ugyancsak várja a vendégeket a mezőkövesdi fürdő is, bár ott a kültéri gyógymedence nem használható.