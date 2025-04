Tudtad, hogy az igazi Drakulát is láthatod a Hunyadiban?

A Hunyadi sorozat most sokakat lázban tart. Azt már soha nem tudjuk meg, hogy mennyi valóságalapja van a forgatókönyvben leírt párbeszédeknek, de az biztos, hogy nem csak puszta szerepek ezek az emberek, valaha a történelem alakítói voltak. Ott van például Vlad, talán kevesen tudják, hogy ő volt Drakula.

Drakula, vagyis II. Vlad Dracul a Hunyadi sorozatban

A Magyar Nemzet írt a sorozatról. A nézettségi rekordokat döntő Hunyadi televíziós filmsorozatban is felbukkan a középkori történelem egyik leghírhedtebb és legvéresebb kezű alakja, a hol a törökhöz, hol a Magyar Királysághoz dörgölőző Vlad Dracul havasalföldi fejedelem másodszülött fia, III. Vlad, aki a bátyjával, Vlad Mirceával együtt túszként töltötte el fiatal éveit II. Murád oszmán szultán udvarában. A havasalföldi fejedelmi trónt 1456-ban elfoglaló III. Vlad a messze földön hírhedt kegyetlensége miatt kapta meg kortársaitól a cseppet sem hízelgő Drakula nevet, ami ördögöt, illetve démont jelent. Drakulát, vagy másik és ugyancsak kevésbé hízelgő nevén Karóbahúzó Vladot érdekes és ellentmondásos viszony fűzte a Hunyadiakhoz; Hunyadi János parancsára ölték meg köpönyegforgató apját, később Hunyadi László mint magyarországi főkapitány még Vlad trónra lépése előtt figyelmeztette az erdélyieket, hogy ne támogassák a véreskezű zsarnokot, aki mindezek ellenére benősült a Hunyadi családba, ugyanis második felesége, Szilágyi Jusztinia Hunyadi Mátyás unokahúga volt. Mátyás azonban Magyarország királyaként az unokasógorságuk ellenére is 1462-ben Visegrádon bebörtönözte Vladot.

A Hunyadi sorozatban is láthatjuk a jellemét

A fejedelmi trónus elfoglalása utáni első intézkedése apja gyilkosainak megbüntetése volt, akiket kíméletlenül karóba húzatott. Az 1457-ben Magyarországon kitört trónviszályt kihasználva betört Erdélybe és kifosztotta Brassót, valamint Nagyszebent. Az erdélyi hadjáratát kegyetlenkedések egész sora tarkította. Szadista természetét mindenki rettegte, mert uralma alatt még a legkisebb vétségekért is karóba húzás járt. A karóba húzáson kívül kedvelt kínzási módszerei közé tartozott az elevenen megnyúzatás és a testcsonkítás is, melyekhez képest egy „egyszerű” lefejezés valóságos megváltásnak számított. A Nemzet hosszasan taglalja a cikkben az igazi Drakula élettörténetét, rémtetteit és azt is, hogy végül hogyan fordult ellene a szerencse.