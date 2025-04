Jól megöntözték a noszvaji lányokat

Húsvéti programot rendeztek vasárnap Noszvajon, amelyen felidézték a régi locsolkodási szokásokat is. A gazdaház udvarán zajlottak az események, ahol táncos műsort adtak a Pitypang Noszvaji Hagyományőrző Egyesület fiatal néptáncosai. Az udvaron lehetett arcot festetni, hagyományos süteményeket kóstolni, vásárfiát beszerezni. Akinek szűkös volt a tér, kimehetett tojásokra vadászni az egész faluba.

A néptáncos lányok műsora a noszvaji húsvéton

Forrás: Gál Gábor / heol.hu

A néptáncos lányokat meg is öntözték ajándékért cserébe, a fiúk kölnivel, tisztelettudóan locsolkodtak, azonban előkerült egy vödör is, és mivel a noszvaji lányok nem szaladósak, így a vízből is jutott nekik.