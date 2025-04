Akár 100 évig is élhetnek Noszvajon és Nagyrédén, ha minden jól megy

– Komoly felméréscsomagot kapnak ingyen, láthatják, hogy mit csinálnak jól és mit rosszul. Támogatást és útmutatást kapnak az életben, nem csupán egy orvosi diagnózist. A kék zóna egy szemlélet – mondta portálunknak.

Fodorné Sipos Judit, Nagyréde polgármestere arról beszélt, hogy szerinte minden résztvevő település gazdagodik, de mindez óriási felelősség is: „Igyekszünk megfelelni és jó mintát adni az ország lakosságának” – mondta.

– Ahol közösség van, ott van élet. Sokan választják Nagyrédét is otthonuknak, a település már az őskorban lakott volt, az első írásos emlékünk 1275-ből való. Nálunk sem ritka, hogy szép kort megélnek a falubeliek, most egy 104 éves néni a legidősebb nagyrédei, szellemileg és testileg is meghazudtolja a korát – mondta a polgármester.

Az eseményen elmondták, hamarosan Szardiniára mennek egy tanulmányútra a szervezők. Az is kiderült, hogy sok szakértő kapcsolódott be a projektbe: van idegsebész, fogorvos, nőgyógyász, természetgyógyás is a segítők között.

Szerveztek egy tanulmányi versenyt is középiskolásoknak, ezt az egri Neumann Gimnázium 4 tanulója nyerte meg: Montvai Gréta, Szilágyi Eliza, Eördögh Lia és Zele Dominika egy Blue Life Appot álmodott meg, amely a kék zóna életmódra fókuszál, közösségi és egészségvédelmi funkciókkal, személyre szabott életmódtervvel, inspiráló napi és heti kihívásokkal és kék zónás receptekkel, illetve marketing koncepciót is alkottak.