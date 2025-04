Sokan átélhették a repülés élményét Makláron

A hétvégén megtelt különböző repülő szerkezetekkel a maklári repülőtér. A sárkányrepülőtől a girokopteren és helikoptereken át az ultrakönnyű repülőkig, műrepülőkig és AN2-es univerzális repülőgépig tucatnyi gép emelkedett a levegőbe, részint bemutató céljából, nagyrészt azonban, hogy a környékbeliek megnézhessék felülről lakóhelyüket, vagy átéljék első sétarepülésüket. A Legendák a levegőben sorozat Nagy Jenő „Zsanya” műsorvezető elmondása szerint tizennégy éve indult, a Covid járvány óta sétarepülő hétvégékkel turnéznak az országban, így van idő bemutatni az egyes típusokat is. Általában 12-13 helyszínt érintenek, ezúttal Maklárra is ellátogattak, de a folytatásban főleg a Dunántúlon lehet majd találkozni velük, bár megfordulnak majd Gödöllőn, Szolnokon és Hajdúszoboszlón is.

Legendák a levegőben családi sétarepülő hétvége és honvédségi sportágbemutató Makláron

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Legendák a levegőben és a földön mesélt történetekben is

- Mindig vannak érdekes vendégeink, akár „Topi”, vagy Szüle Zsolti szokott velünk járni, de volt már nálunk vendégségben Farkas Bertalan, az összes magyar űrhajós, eljönnek a Malév főpilótái, idősebb pilóták, most például a 81 éves, még szakszolgálati engedéllyel rendelkező oktatópilóta, gödöllői reptérparancsnok, Both Lajos bácsi. Esztergomban Rubik Ernő bácsi - aki a Góbét, illetve még másik huszonegynéhány repülőgépet tervezett - berepülő pilótája mesélt nekünk és mi isszuk ezeket a történeteket, és tovább meséljük az itt megjelenőknek. Én 46 évvel ezelőtt kezdtem repülni. Valamikor vadászpilóta is voltam, most pedig ilyen kisgépeken repülök, oktatok, illetve légügyi hatóság kirendelt vizsgáztatója is vagyok. Szóval az ember átkerül az íróasztal másik oldalára egy időben, és szeretjük népszerűsíteni, mert szeretjük, amit csinálunk – mondta el Nagy Jenő.

Repülőgép-simogató is volt a Legendák a levegőben hétvégén

Fotó: Huszár Márk

Elárulta, próbálnak emberközpontúak lenni, így alakítani a jegyárakat, mindezt elhivatottságból is csinálják. Bíznak abban, hogy a repülés szeretetét sikerül átadni a fiataloknak. Sokan lettek úgy pilóták, hogy egy ilyen repülőnapra kijöttek.