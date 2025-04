Kinek jó, ha vizes a ruha?

Aznap ajtót nyitnom sem volt szabad, anyu még a láncot is ráhúzta, ő is csak úgy nyitotta ki, ha csöngettek, mert mindenféle alakok járkáltak. Apu mindig csokitojásokkal ért haza, amiket nekem adott, én pedig örültem, de azért szívesebben mentem volna én is vele a mamáimhoz.

A locsolkodás egy lány szemével

Az igazi megdöbbenés akkor jött, amikor az öcsém is csatlakozott hozzá. Ő miért mehet, amikor én nem? Amikor pedig hazajöttek, és apu ideadta ugyan nekem a kicsi csokitojásokat, amiket csak mellesleg kapott más mellé, tesóm meg ott bontogatta a Kindertojást és izgatottan várta, hogy mi lesz benne, végleg megutáltam a locsolkodást úgy, ahogy van. Apu próbálta menteni a menthetőt, de amikor belegondoltam, hogy csak az ő jófejségén múlt, hogy nekem is csurrant-csöppent valami, hogy próbált egyenlően bánni velem (köszi, apa!), és ez nem így lenne eredetileg, legszívesebben minden locsolkodás elől elmenekültem volna. Egy fiú miért csak kap, nekem meg miért csak adnom szabad?