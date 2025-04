Húsvét 1 órája

Megkértük az AI-t, írjon pár locsolóverset, de erre azért nem számítottunk

Rengeteg locsolóvers létezik, és szinte nincs olyan család, ahol ne keringene egy-egy vicces, esetleg pajzán változat a fiúk körében. Locsolóverset mi is írhatunk, sőt, be is küldhetjük a Nemzeti Művelődési Intézetnek.

A húsvéthoz kötődő egyik, még ma is élő hagyomány a locsolkodás, amely nagyon sokat szelídült az évek során. Eleinte a lányokat kihúzták a legények a házak elé és kíméletlenül leöntötték őket egy vödörnyi vízzel. Ezek után a lányos háznál vendégül látták a locsolkodókat, akiket sonkával, tojással, borral vagy pálinkával kínáltak. A locsolóversek sem maradhatnak el ezen az ünnepen, ezt jellemzően kisebb fiúk mondták, de ma már felnőttek is mondanak locsolóverset, mielőtt kölnivel meglocsolják a lányokat. A locsolóvers elmaradhatatlan része a húsvétnak

Forrás: Novotni Ákos/Kemma.hu A mesterséges intelligencia írt locsolóverset A ChatGPT-t kértük, írjon nekünk olyan locsolóverset, amely Egerhez, illetve Gyöngyöshöz kapcsolódik. A versek olyanok lettek, amilyenek, az AI ezt hozta össze: Eger városában, hol szépek a lányok, Húsvét reggelén locsolom virágom. Illatos a pitypang, nyílik a tulipán, Kérlek, adj egy csókot, ne légy csalfa lány. Gyöngyösről pedig a következőt sikerült összehoznia a mesterséges intelligenciának: Gyöngyös város, szép szépséged, Magas hegyek ölelnek téged. A gyöngyösi lányok bájosak, szépek, Locsolni jöttem éppen téged. A fenti locsolóversek ugyan nem igazán érik el a tankönyvbe jutás színvonalát, de a Nemzeti Művelődési Intézet weboldalán jobbnál jobbakat lehet találni, sőt be is lehet küldeni, ha valaki kedvet érez ahhoz, hogy írjon egyet. Szemezgettünk a meglévő választékból, íme néhány: Vicces kategóriában: Gyere kislány gyorsan, meglocsollak téged, de sietni kell, mert a Pista is már részeg! Beesik a malacokhoz, lesz ám annak szaga, Neki kell a kölni, mert nem mehet így haza! Szerelmes kategóriában: Kit húsvétkor nem locsolnak, hervadt virág lesz már holnap. Ne bújj hát el gyöngyvirágom, meglocsollak, légy a párom. Mindebből azért látszik, hogy lehet az AI akármilyen okos, az emberi kreativitás nem az erőssége. Ha írt egy tuti locsolóverset, ami kenterbe veri a mesterséges intelligenciát, és szeretné megosztani másokkal is, küldje be a [email protected] email címre!