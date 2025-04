Szeretnéd, hogy a te palántáid legyenek a legszebbek? Tippeket adott az egri kertész

A kertekben mindig van mit csinálni, most a palánták kiültetése következik. Nem mindegy, mit hogyan csinálunk, sok mindenre figyelni kell ennél a tevékenységnél is. Nagy Szabocs, a Heol.hu állandó kertészeti szakértője volt segítségünkre ebben a témában is. Ahhoz, hogy a palánta ültetése sikeres legyen, érdemes betartani az alábbi ültetési tudnivalókat.

Nem mindegy milyen palánta mikor, hogyan és hova kerül a kertünkben

Forrás: Kállai Márton/Szabad Föld

– A zöldséges kertünkben nagyon sokféle kultúrnövényt tudunk magról is helyben vetni, viszont a palánták ültetésével lerövidítjük a termesztési időt, hamarabb szedhetjük a saját termésünket a kertünkből – fogalmazott Nagy Szabolcs.

Mint elmondta, az első és talán a legfontosabb hogy mindent a maga idejében tegyünk! Sokszor ott követjük el az első hibát, hogy elsietjük a kiültetés idejét. A legtöbb zöldségpalánta (paradicsom, paprika, padlizsán, uborka) érzékeny a talaj és a levegő hőmérsékletére, hiába van már április közepétől nappal 20-25 fok feletti nyárias meleg, ha a hajnalok még akár fagyosak is lehetnek, a túl korán kiültetett palánta elfagy vagy hidegsokkot kap, ami által megáll vagy teljesen vissza is fejlődik. Ezért arra figyeljünk, hogy a májusi eleji fagyosszentek utánra tegyük (május 12-14) a palánták szabadföldbe történő kiültetését!

