Ellepték a tablók Egert, ennyibe kerül most az elkészítésük

– Nálunk van, amikor Dobó van a háttéren, de ez nem kötelező, sokan osztályképeket választanak, vagy olyan hátteret, ami szerintük valamilyen módon az osztályhoz kötődik, semmiféle megkötés nincs. Digitálisan szerkesztik rá a fotókat, majd az osztályfőnökök ellenőrzik, hogy ne legyen elírás a nevekben esetleg – közölte.

Mint mondta, ezek után, aki vállalja az elkészítést, az ki is nyomtatja, be is keretezteti.

– Egy osztálynak olyan 100 ezer forintba van a tabló, ezt osztják el egy főre. Általában szabvány méretben készülnek el, így a méret is befolyásolja az árat.

Elárulta, hogy azt, hogy melyik üzletbe kerül a tabló, az osztályok beszélik le, leginkább ismeretség alapján. A kihelyezett tablót aztán a szóbeli érettségi előtt visszaviszik az iskolába, ahol az osztályteremben állítják ki az érettségi végéig. Ezek után egy évig a könyvtár folyosóján akasztják ki, majd egy év után megkeresik a végleges helyét az iskola épületén belül.

Láthatjuk, hogy minden tabló komoly gonddal készül, minden tabló kifejez, üzen valamit. Nem csak azt, hogy ezek a fiatalok életük új szakaszába lépnek lassan, hanem valami különlegeset, valami pluszt velük kapcsolatban: kik ők, milyenek? Mint az örökzöld dalban is elhangzik: "Ilyenek voltunk, vadak és jók".