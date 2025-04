Táncokkal, kalácssütéssel hangoltak a húsvétra

Nagypénteken húsvéti készülődős programot rendeztek Szilvásváradon, az Orbán Ház Helytörténeti Kiállítóhely és Archeoparkban. A rendezvényre ellátogató családok ismerkedhettek azzal, hogyan készül a húsvéti kemencés fonott kalács. Műsort adott a Vadszilvák Gyermek Néptánccsoport és a Szabad Szombat Néptáncegyüttes, táncházat is tartottak. A gyerekek tojást is festhettek, elkészíthették a kalácsot és más kézműves tevékenységeket is kipróbálhattak. Helyi termelők és kézművesek portékáit is kínálták a csűrben.

Húsvéti kemencés kalács is készült

Forrás: Szilvásvárad Önkormányzata