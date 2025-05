Tömd ki a tárcád, ha anyák napi csokrot vennél Hevesben

Vasárnap anyák napja. Az óvodások már javában tanulják a versikéket, énekeket az óvodai műsorra, a felnőttek járják a virágboltokat, üzleteket, hogy milyen virágot, esetleg csokrot vegyenek édesanyjuknak, nagymamájuknak. Az egri Florentin Virágszalonban érdeklődtünk, hogy milyen virágokat keresnek ez alkalomból.

Anyák napja alkalmából sokan köszöntik virággal édesanyjukat

Forrás: MW

– Leginkább rózsákat keresnek, de közkedveltek a kerti virágok is, mint a hortenzia, bazsarózsa, ugyanakkor a mezei jellegű virágok is kelendőek csokrokban is – mondták.

Hozzátették, ilyenkor nagy a forgalom, készítik a májuskosarakat, ballagási csokrokat is.

– Ballagásra sokszor trópusi növényekből készíttetik a csokrokat, mint flamingók, protea, de anyák napjára olcsóbb virágokat is keresnek. A cserepes virágok is népszerűek: azálea, petúnia, fokföldi ibolya, korallvirág, tátika, bohócvirág, harangvirág, muskátli. Készítünk összeültetéseket is ezekből. Az orgona már elvirágzott, de tulipánt még tudunk adni, van cserepes és vágott is – sorolták.

