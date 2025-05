Egri szórakozóhelyen csapott le a NAV, egy dj bukott le

A Nemzeti Adó- és Vámhatóság (NAV) fokozott ellenőrzéseket hajt végre a szórakozóhelyeken, a zeneszolgáltatást végző DJ-ket ellenőrizték, s több esetben büntetőeljárást kezdeményezett a hatóság – írja közleményében a Magyar DJ Szövetség. Kiderült, egri szórakozóhelyen is ellenőriztek.

Egri szórakozóhelyen is ellenőrzött a NAV

„A magyar DJ-társadalom döntő többsége hosszú évek óta nem csak törvényesen szabályozott munkáját, de a zenei alkotókat is megtiszteli azzal, hogy a másolt hangfelvételeket jogtiszta módon, jogdíjfizetési kötelezettségének eleget téve használja fel munkája során.” – írták. Mint fogalmaznak, érthető igény mutatkozik a jogszerűen dolgozó DJ-k részéről arra, hogy az illetékes hatóságok eljárjanak azokkal szemben, akik törvénytelenül, versenyelőnyt szerezve, jogdíj megfizetése nélkül biztosítanak zeneszolgáltatást akár klubokban, esküvőkön, bármilyen típusú zenés-táncos szórakozóhelyen, vagy rendezvényen.

Egri szórakozóhelyen, de más városokban is ellenőriztek

Azt is megtudtuk, az ellenőrzések év közben folyamatosan zajlanak, így a NAV az elmúlt hétvégén is fokozott akciókat hajtott végre. Számos helyszínen zajlott egyszerre ellenőrzés, és négy településen, Budapesten, Debrecenben, Egerben, és Szegeden is büntetőeljárás indul egy-egy DJ ellen másolt hangfelvételek illegális felhasználása miatt. Emlékeztetnek továbbá arra is, hogy a DJ-nek törvényi kötelessége jogdíjat fizetni! A hangfelvétel-előállítói jogosultak képviseletében a MAHASZ háromféle lehetőséget is kínál a DJ-k számára másolt hangfelvételek jogosítására, melyre a szövetség rendre felhívja a figyelmet.