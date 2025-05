Az útdíj miatt nem mozdulnak a régi buszok, teherautók Hevesben sem

Az építési és közlekedési miniszter egy napokban közzétett videóban elmondta: Pécsen megkeresték azzal, hogy 3,5 tonna súly fölötti oldtimereknek ne kelljen útdíjat fizetniük. Már csak azért se, mert ezek számára csak Debrecenben van lehetőség műszaki vizsgára, Pécsről, de még Egerből is sokat kell útdíjköteles szakaszon közlekedniük. Lázár János azt mondta, a 3,5 tonna fölötti oldtimer járműveknek elengedik a használatarányos útdíjat, hiszen valószínűleg néhány tucat vagy maximum száz darab ilyen jármű lehet, nem ez fogja kilyukasztani a költségvetést. Az építési és közlekedési miniszter azt is hozzátette, hogy köszönik az oldtimereseknek azt a munkát, amellyel a magyar járműgyártás remekműveit sikerül részben megmenteni, írta a Világgazdaság.

Faros Ikarus az Egri Bor Ünnepén 2024-ben - idén ne tudják őket elhozni a megnövekedett költségek, a veterán teherautókat és buszokat is sújtó használatarányos útdíj miatt.

Forrás: Jármű Örökségeinket Őrző Egyesület

Györe Tamás, a Régi Járművek Egri Egyesülete elnöke szerint régi probléma az útdíj, a kiállításokra járást jelentősen megdrágítja és megnehezíti, hiszen ugyanannyit kell fizetniük, mint azoknak, akik fuvaroznak, OT-s rendszámmal persze az áruszállítás nem lehetséges. Azt viszont nem tudni, mikorra lesz törvény a javaslatból. A találkozókra is azért nem jön több veterán busz, teherautó, mert magasak a költségek. Igény a többi veterános részéről is lenne arra, ha kedvezményesen vehetnék igénybe az autópályákat. Ezeket a járműveket ritkán használják, évente kevesebb, mint ezer kilométert tesznek meg velük, így meggondolandó, hogy utaznak-e Szegedre, Sopronba, Pécsre, néha rossz utakon. Ugyanakkor a teherautók, buszok, tűzoltóautók – ezekből sokat hoztak be Németországból a rendszerváltás után és sok került belőlük gyűjteménybe – tulajdonosai a drága útdíj miatt elő sem veszik járműveiket, és nem hozzák el például egy 140 kilométeres túrára.