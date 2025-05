A japán Tiktokker, aki imádja az egri turkálókat és nem érti, hogy tudnak ilyen sokat inni a magyarok

Megkérdeztük a lányt, hogy milyen különbségeket tapasztal Magyarországon a saját országához képest.

—Sok minden feltűnt, ami más, mint otthon – például az ételekben. Nagyon meglepődtem a tejberizsen, mert Japánban még sosem ettem édes rizst. Elég furcsa élmény volt először, hiszen nálunk a rizs inkább sós vagy semleges ízű ételalap. Ami viszont még ennél is jobban meglepett, az az, hogy a magyarok mennyit tudnak inni – és milyen jól bírják! Nálunk is része az alkohol a társasági életnek, de sokkal hamarabb érezzük a hatását. Itt viszont azt látom, hogy egy-egy baráti összejövetelen jóval nagyobb mennyiséget is könnyedén elfogyasztanak. Az egyik magyar barátom megkínált házipálinkával is – 70%-os volt, mégis meglepően finom.