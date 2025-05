A mi falunkban, Felsőtárkányban májfának nevezték – s talán nevezik még ma is – a legények által kivágott és április utolsó napjának délutánján a kiválasztott lány házához odavitt fát. A májfát aztán másnap reggelre, május elsejére szalagokkal feldíszítve, a kerítéshez kikötve lehetett viszontlátni. Nagy büszkeség lehetett azoknak a lányoknak a szüleiben, amelyik háznál négy-öt – többnyire gyertyán – még frissen zöldellő fának díszeibe kapott bele a szél. Mindez azért jutott eszembe, mert két falut is bejárva láttam úgy tizenöt, húsz, szalagokkal felcicomázott, kerítéshez rögzített májusfát.

Májfát állítottak egykor, most retró majálist tartanak május elsején

Fotó: Gál Gábor / Forrás: Heves Megyei Hírlap

A május elseje retró változatában is a jelen

Felsőtárkányt pedig nem csak mint gyermek- és ifjúkorom csodálatos helyét hangsúlyozom külön, hanem azért is, mert a falu mindig büszke volt a hagyományaira. Elég itt felemlíteni a sós túrós rétesét, amely köré mára kész ünnepkör épült. De a retró majálisa is arról árulkodik, hogy az itt élők fontosnak tartják az emlékezést. Nem azért persze, mert a régmúltban minden szebb és jobb volt, hanem azért, mert az emlékezéshez össze kell jönni az embereknek – mint a valamikori kukoricafosztásokon, disznótorokon – és együtt lévén az emlék már a jelenbe hoz. Itt és most épülnek az újabb közösségek, mert ezeken az alkalmakon letesszük pár órára a – szépen lassan a kezünkhöz nőtt – okosmobilokat, és direkt viccesen azt kérdezzük a felvégi rokontól, hogy "Vannak-e vendégei még a Sziklaforrás Csárdának, és jár-e még a kisvasút a Stimecz Házhoz?". Ő pedig visszakérdez: "Égetik-e még a meszet az alvégen?"