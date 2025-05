Az ásványok királynőjét találták meg Hevesben, az összes opál csókolommal köszön neki

Kémiai összetétel szempontjából egy szilikátról, pontosabban megszilárdult kovasavgélről beszélünk, mely egykori gélállapotának köszönhetően könnyen szivárgott be az anyakőzetek repedéseibe, kisebb üregeibe. Ebből a tulajdonságából következik, hogy nem alakult ki benne kristályos szerkezet, és víztartalma is viszonylag magas lehet, akár a 30%-ot is elérheti. A megszilárdulás, illetve egykori mozgása során különböző anyagok, ásványok kerülhettek a gélbe, melyek a megszilárdult változatban dendritekként (zárványok) jelennek meg, melyek különböző színűre festetik az eredetileg mattfehér ásványt - írja a Turista Magazin.