Népbetegségre hívta fel a figyelmet az Egerben történt tragédia – íme az orvos tanácsai!

A héten tragikus körülmények között elhunyt Haraszti Péter esete kapcsán a közösségi média felületein beindultak a találgatások: vajon mi vezetett a 43 éves, életerős férfi hirtelen halálához? Cikkünkkel nem célunk a találgatások fokozása, de szerettük volna felhívni a figyelmet egy, az egész társadalmunkat fokozottan érintő jelenségre: a szív- és érrendszeri betegségek gyakori előfordulására amik hirtelen szívhalálhoz is vezethetnek.

A testmozgással is sokat tehetünk szívünk egészségéért. Sohasem késő elkezdeni! Képünk illusztráció.

Fotó: Mészáros János

– A szívbetegségek sora – bármely más szerv betegségeihez hasonlóan – rendkívül hosszú. Skáláján megjelenhetnek velünk született eltérések, illetve az életmódunkból adódóan is alakulhatnak ki bizonyos kockázati tényezők. A hirtelen szívhalál okai között is ki kell térnünk ezekre: vannak olyanok, melyek felderíthetők egy alap kardiológiai vizsgálattal (EKG és szívultrahang), de vannak olyanok is, melyekhez egyéb kiegészítő vizsgálatok is szükségesek lehetnek. A hirtelen szívmegálláshoz vezető okok jó része – függetlenül attól, hogy genetikusan szerzettek vagy életmódból fakadóak – azonban már az alapvizsgálatokon is láthatók és azokból kiderülhet, ha az egyén a magas kockázati csoportba tartozik – mondta el megkeresésünkre dr. Tóth Csaba, belgyógyász-kardiológus.

Léteznek olyan esetek, amikor valaki koszorúér-betegséggel él, de panaszmentesnek érzi magát, és az előbb említett alapvető vizsgálati körben eltérés nem mutatható ki. Ebben az esetben válik fontossá, hogy minden beteget lehetőleg személyre szabottan vizsgáljanak tovább, ideértve a kockázati tényezők felmérését és figyelembe vételét is.

Szívünk legyen a szívügyünk, hogy elkerüljük a hirtelen szívhalált

– Az alapvető rizikófaktorokon (dohányzás, elhízás, cukorbetegség, magas vérnyomás, stb.) kívül fel kell mérni az életmódból fakadó kockázatokat is: a stressz, még ha pozitív is, a megerőltető fizikai tevékenység, a felfokozott mindennapok növelhetik a kardiológiai eltérések kialakulásának esélyét. Nem hiába létezik például a menedzser-szűrés is, mely során a kapott válaszok alapján írjuk ki a szükséges kiegészítő vizsgálatokat, de élsportolók számára is létezik ilyen vizsgálati terv. Az így kapott komplex eredmény tükrében végezhető el az egyénre szabott kockázatelemzés, mely alapján nagy eséllyel valószínűsíthető a hirtelen szívmegállást okozó tényezők jelenléte is – foglalta össze dr. Tóth Csaba.