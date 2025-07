Bárhol meglephet egy SUV, de az előzést is gondold meg – igazi veszélygóc ez az egri bicikliút

Olvasóink jelezték, de munkatársunk személyes tapasztalatai is, hogy Egerben komoly balesetveszélyt jelent a kerékpáros közlekedés a Kertész utcai, az úttest két oldalára megépített, egy-egy sávos bringaút. Különösen a városból kifelé, a Sas utca irányába haladva következhet be baj. Ennek oka pedig abban rejlik, hogy a kerékpárút és a házsor közé gépjármű parkolókat építettek. Ezzel önmagában nem is lenne baj, de a házsoron megannyi üzlet is van, amelyek elé nem csak viszonylag kis méretű személygépkocsik állnak be, hanem valamilyen árut, vagy csak futárszolgálati küldeményt hozó nagyobb testű "kisteherautók" is.

A kerékpáros közlekedés körülményeinek javítását szolgálják a bicikliutak. Szalók felé például öt éve épült meg a bringaút

Forrás: Gál Gábor/heol.hu

A kerékpáros közlekedés egyik veszélygóca az egri Kertész utca

Portálunk lelkes olvasója, a negyvenes éveiben járó Szabó Tamás azt mondja, hogy napi rendszerességgel teker erre a saját lakása és a belvárosban élő szüleinek otthona között. Amikor évekkel ezelőtt híre jött a Kertész út felújításának, valamint annak, hogy kerékpárút is lesz ott, nagyon örült. Áldatlan állapotok voltak ugyanis.

Szép is lett, jó is lett a felújítás után itt minden. Csak a bringautat sikerült elrontani azzal a tervezői ötlettel, hogy az út két oldalára építettek egy-egy sávos, ráadásul meglehetősen keskeny bicikliutat

- mondja, majd meg is magyarázza miért is baj ez a megoldás.

Az a legkisebb gond, hogy képtelenség megelőzni mondjuk egy lassú tempóban tekerő biciklist a szűk sávon. Márpedig miért ne haladhatna előtte mondjuk egy idős ember, vagy éppen egy apuka a hét év körüli, saját gyerekbiciklijén tekerő kislánya mögött? Ott van persze az úttest a kitérőre – gondolhatná az ember. De az sem megoldás. Egy olyan peremszerűség választja el az autós utat a biciklistől, hogy áttérni önmagában az elesés veszélyét jelenti. Ugyanakkor a nap legtöbb szakában igen nagy a közúti forgalom is, tehát el is gázolhatják azt, aki lehajt az úttestre.

Van egy másik, még nagyobb – és tényleg "valódibb" – veszély is. Az eddig mondottak ugyanis csak az előzés lehetetlenségét jelezték, amire az a válasz, hogy belassítok és megvárom, amíg biztonsággal kikerülhetem az előttem "lassúzókat". Nem így abban az esetben, ha valamelyik parkolóhelyről kitolat elém egy autós. A gépjárművezető nem mindig láthatja ugyanis az érkező biciklist, különösen nem, ha tőle jobbra például egy áruszállító dekkol épp. De akár egy SUV is elfogja a kilátást. Aki persze gyakran jár erre, mint én is, számít minden eshetőségre. De még így is előfordulhat, hogy nem jön össze a cajgás vészfékezés

– hangsúlyozza a fiatalember.