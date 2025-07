Emlékek helyett árlisták – így alakult át a strandos lángos sorsa Heves vármegyében

Az Egertől távolabbi fürdőhelyek lángos kínálata felől is érdeklődtünk természetesen. Bükkszéken például egészen emberi az ár. A csupán foghagymával megkent tésztaféleség 1100 forintba, míg a feltétekkel is ízesítetteké – tejföl, sajt – maximum 1500-ba kerül. Poroszlón nem magának a szabadstrandnak a területén, hanem attól 200-300 méternyire működik a lángosos. Több fürdőzőt is megkérdeztünk, akiknek egyöntetű véleménye volt, hogy érdemes éhségünket lángossal oltani a Tisza-tó partján. A 2000 forintot közelítő ár sem tekinthető ma már magasnak.

Tudod, amikor a hetvenes években a Balaton partján történő nyaralásról csak ábrándoztunk, szinte szállóige volt, hogy a balatoni lángossütők kőgazdagok lesznek

– fogalmazott a hetvenes éveit taposó, s most két hetet Poroszlón pihenő Gábor bácsi.

Megtudtuk azt is, hogy Lőrinciben már régen nem működik strand, kapható viszont lángos mind a hatvani, mind a gyöngyösi fürdőhelyen.