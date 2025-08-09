Matyó népviseletben úszta át a Balatont egy mezőkövesdi + videó

Többször halasztották, de szombaton végül megrendezték a 43. Lidl Balaton-átúszást. A szervezők közleménye alapján az MTI azt írja, 24 fokos, tükörsima vízben teljesítette a szépszámú résztvevő az 5,2 kilométeres teljes távot és a 2,6 kilométeres féltávot, amelyek mellett SUP-os átkelésre is volt lehetőség. Több mint tízezren úsztak, köztük egy mezőkövesdi férfi is, aki matyó viseletben teljesítette a távot.

A tavalyi Balaton-átúszáson is viseletben vett már részt Fotó: ezőkövesd Képekben Facebook oldal

A nap egyik legszínesebb teljesítménye Bajzát László nevéhez fűződik, aki hagyományos matyó népviseletben úszta át a Balatont

- írták.

Nem az első Balaton-átúszása

A férfi, akit a boon.hu „mezőkövesdi jégember”-ként említ nem először hajtja végre a mutatványt. Tavaly Bajzáth László negyvenkettedik alkalommal úszta át a Balatont, hatodszor matyó népviseletben.