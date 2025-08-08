1 órája
Érkeznek a Perseidák - mutatjuk, mikor kell az égre nézni
A Perseidák csúcspontján több tucat meteorit is belép a Föld légkörébe. A Csillagok alatt programjaiban a csillaghullás mellett távcsöves bemutatók és ismeretterjesztő előadások is lesznek.
Csillagok alatt címmel rendezik meg idén a korábban Egy hét a csillagok alatt elnevezésű programsorozatot, igaz, az idén is egy héten keresztül – augusztus 9-16. között – tartanak országszerte csillagászati bemutatókat. Megyénkben Egerben és Gyöngyöstarjánban lehet többet megtudni az éjszakai égboltról és távcsővel meglesni az égitesteket, Egerben Pongrácz Sándor szervez programot Eger és Felsőtárkány között minden nap, Gyöngyöstarjánban pedig a Göncölszekér Csillagász Szakkör lesz a házigazda augusztus 11-13- között. De lesznek programok augusztus 11-14. között a Bükki Csillagdában is, planetáriumi előadásokkal, távcsöves bemutatóval és egyebekkel. Az egri és a répáshutai programok fizetősek, a gyöngyöstarjáni azonban ingyenes, és derült időben tartják meg. Az ismeretterjesztő eladásokat a csillaghullás teszi teljessé.
- A kezdetektől részt veszek a programban, ezúttal három napon lesz lehetőség csillagokat nézni az általános iskola udvarán. Egy komoly távcsővel lehet megnézni a Hold krátereit, a Szaturnusz gyűrűjét, megfelelő idő esetén a Tejutat, kettős csillagokat, gömbhalmazokat. Emellett lesz lézeres égbolt-bemutató is, ezt szereti a közönség, hiszen megismerik a csillagképeket, amelyek alapján tájékozódhatunk – mondta Murányi Lajos.
A csillaghullás maximuma is élvezhető Gyöngyöstarjánból
És természetesen ilyenkor nagy attrakció a Perseidák meteorraj is, amikor sok hullócsillagot láthatunk. Időjárásfüggő, mennyi meteoritot láthatunk áthúzni, de az előadás mellett mindig lehet látni néhányat. Szerencsés esetben még tűzgömb is előfordulhat közöttük.
- Augusztus 12-ről 13-ra virradóra van a meteorraj maximuma, ugyanakkor nem csak ebben a periódusban lehet látni hullócsillagokat, hanem már most is előfordul egy-kettő és utána sem vágják el őket. Közben beszélgetünk a világegyetemről, az univerzum határairól, az exobolygókról, hiszen ez nem tananyag az általános iskolában, sok kérdés merül fel az emberekben – mondta Murányi Lajos, aki küldetésének tartja az ismeretterjesztést, s tart előadásokat iskolásoknak Gyöngyösön és a környező falvakban is. Megfogadta mentora, Kulin György intelmét, hogy ne csak ő nézzen bele a távcsőbe.
- Ilyenkor, augusztusban megnő az érdeklődés a csillagok iránt, hiszen máskor is lehet gyönyörködni az ágboltban és máskor is vannak meteorrajok, de télen a hidegben, késő éjszaka kevésbé szívesen van kint az ember, mint nyáron. Télen egyébként tisztább az ég, nincs vibráció és kevesebb a por, ami rontaná a képet, de az időt nem lehet befolyásolni – fejtette ki Murányi Lajos.
A csillagász elmondta, a rendezvényeken van amikor hetvenen, van amikor tizenöten vannak, idén is várnak mindenkit 21 órától hétfőn, kedden és szerdán.
A porszemektől a nagyobb kövekig
Murányi Lajos a Perseidákról elmondta, a meteorraj tagjai a porszemtől a nagyobb méretű kövekig találhatók benne égitestek, amelyek, ha belépnek a Föld légkörébe, felvillannak, ha nagyobbak, akkor fel is izzanak és látványos csíkot is húznak. A lazább szerkezetű, nagyobb méretű kövek tűzgömbként hasítanak az éjszakai égbolton.
Idén egyébként augusztus 12-én közel látszik egymáshoz a Jupiter és a Vénusz is, mindkettő az égbolt fényes égitestjei közé tartozik.
