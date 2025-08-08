Érkeznek a Perseidák - mutatjuk, mikor kell az égre nézni

Csillagok alatt címmel rendezik meg idén a korábban Egy hét a csillagok alatt elnevezésű programsorozatot, igaz, az idén is egy héten keresztül – augusztus 9-16. között – tartanak országszerte csillagászati bemutatókat. Megyénkben Egerben és Gyöngyöstarjánban lehet többet megtudni az éjszakai égboltról és távcsővel meglesni az égitesteket, Egerben Pongrácz Sándor szervez programot Eger és Felsőtárkány között minden nap, Gyöngyöstarjánban pedig a Göncölszekér Csillagász Szakkör lesz a házigazda augusztus 11-13- között. De lesznek programok augusztus 11-14. között a Bükki Csillagdában is, planetáriumi előadásokkal, távcsöves bemutatóval és egyebekkel. Az egri és a répáshutai programok fizetősek, a gyöngyöstarjáni azonban ingyenes, és derült időben tartják meg. Az ismeretterjesztő eladásokat a csillaghullás teszi teljessé.

A csillaghullás látványossága mellett távcsöves és lézeres bemutatót is tart Murányi Lajos

Forrás: Murányi Lajos

- A kezdetektől részt veszek a programban, ezúttal három napon lesz lehetőség csillagokat nézni az általános iskola udvarán. Egy komoly távcsővel lehet megnézni a Hold krátereit, a Szaturnusz gyűrűjét, megfelelő idő esetén a Tejutat, kettős csillagokat, gömbhalmazokat. Emellett lesz lézeres égbolt-bemutató is, ezt szereti a közönség, hiszen megismerik a csillagképeket, amelyek alapján tájékozódhatunk – mondta Murányi Lajos.