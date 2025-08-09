Lehet, hogy már az édenkerti Ádám is erről a pezsgőről álmodott?

A szervezők nevében – az önkormányzatnak és a vármúzeumnak szóló – köszönettel kezdte Juhász Ádám, amikor arról kérdeztük, hogy milyen apropóból hívták életre az Édenkert Chill & Grill néven péntek estére meghirdetett programjukat. A köszönet pedig a helyszín, az egykori török tisztálkodó fürdő rendelkezésükre bocsájtásának szólt. Azt is hozzátette a Juhász Testvérek Pincészetének ügyvezető igazgatója, hogy először, de remélik nem utoljára jöhetnek itt össze a jó borok, ételek és természetesen a buborékos italok kedvelői, akik egyúttal egy kis társasági kikapcsolódást is szeretnének. "Nincsenek ugyan fix dátumaink, de – amikor majd jól esik – rendeznénk még máskor egy ilyen kis "hacacárét" – fogalmazott.

Az Édenkert Édene már palackban ért pezsgővé

Forrás: Busák Attila

A családi pincészet ügyvezető igazgatóját még a rendezvény kezdetekor arról faggattuk, hogy mit is üzen a péntek esti programjuk, miután az Egri Borvidék nagy cégeként pezsgőkészítéssel is foglalkozni kezdtek, s most rendezvényt is szenteltek legújabb nedűjüknek. Juhász Ádám válasza szerint a felszabadultságról, az édeni érzésről, a buborékokról, az önfeledt borozgatásról kell, hogy szóljon egy ilyen este, amihez minden adott.

– Nagyon jók a társkiállítóink, a Macok Bisztró az, ami kitelepült és itt helyben készítenek fogásokat. Nagyon jó DJ Fanunk van, ők háttérzenét szolgáltatnak egy kis kongással kiegészülve. Az Imi Dopamin mozgó bárja települt még ki, ahol is a trendekhez igazodva boralapú koktélokat lehet fogyasztani. Limonádék készülnek, illetve kávé – sorolta az ügyvezető.

Ami pedig a pincészetüket illeti, arról elmondta: nem csak "A" pezsgővel, borokkal is készültek. Szavai szerint látszódik, hogy a borfogyasztás szokásai a könnyű borok, illetve a buborékos italok irányába tolódnak. Ők egy nagy pincészet itt a borvidéken, ezért nagyon fontos a szerepük ebben, hogy az ilyen hullámokat meglovagolják, s alakítsák is ezeket a fogyasztói igények mentén.

– Még 2019-ben készült el az első pezsgőnk, ami az Eufória névre hallgat. Ott kifejezetten az olaszos dolce vita, laza, boldog érzést akartuk megragadni és ezt közvetíteni a magyar fogyasztóknak. A technológia is teljesen megegyezik az olasz Prosecco technológiával, csupán fajtákban tér el a mién ettől. A helyi fajták kapnak szerepet, kis chardonay-jel kiegészülve. Akkor azt vettem észre, hogy nagyon pozitív volt a fogyasztói fogadtatása, s vágytak még többre, hogy még egy szinttel lépjünk fentebb – idézte a kezdeteket a pincészet ügyvezetője.