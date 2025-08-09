1 órája
Lehet, hogy már az édenkerti Ádám is erről a pezsgőről álmodott?
A Juhász Testvérek Pincészet invitálta péntek estére az érdeklődőket az Édenkert nevű rendezvényére az egri Valide Szultána Fürdőrom területére. A névadás apropóját Juhász Ádám, a pincészet ügyvezető igazgatója árulta el portálunknak. Ádám válaszából kiderült: van összefüggés az Édenkert, az Éden nevű pezsgőjük és az ő keresztneve között.
A szervezők nevében – az önkormányzatnak és a vármúzeumnak szóló – köszönettel kezdte Juhász Ádám, amikor arról kérdeztük, hogy milyen apropóból hívták életre az Édenkert Chill & Grill néven péntek estére meghirdetett programjukat. A köszönet pedig a helyszín, az egykori török tisztálkodó fürdő rendelkezésükre bocsájtásának szólt. Azt is hozzátette a Juhász Testvérek Pincészetének ügyvezető igazgatója, hogy először, de remélik nem utoljára jöhetnek itt össze a jó borok, ételek és természetesen a buborékos italok kedvelői, akik egyúttal egy kis társasági kikapcsolódást is szeretnének. "Nincsenek ugyan fix dátumaink, de – amikor majd jól esik – rendeznénk még máskor egy ilyen kis "hacacárét" – fogalmazott.
Az Édenkert Édene már palackban ért pezsgővé
A családi pincészet ügyvezető igazgatóját még a rendezvény kezdetekor arról faggattuk, hogy mit is üzen a péntek esti programjuk, miután az Egri Borvidék nagy cégeként pezsgőkészítéssel is foglalkozni kezdtek, s most rendezvényt is szenteltek legújabb nedűjüknek. Juhász Ádám válasza szerint a felszabadultságról, az édeni érzésről, a buborékokról, az önfeledt borozgatásról kell, hogy szóljon egy ilyen este, amihez minden adott.
– Nagyon jók a társkiállítóink, a Macok Bisztró az, ami kitelepült és itt helyben készítenek fogásokat. Nagyon jó DJ Fanunk van, ők háttérzenét szolgáltatnak egy kis kongással kiegészülve. Az Imi Dopamin mozgó bárja települt még ki, ahol is a trendekhez igazodva boralapú koktélokat lehet fogyasztani. Limonádék készülnek, illetve kávé – sorolta az ügyvezető.
Ami pedig a pincészetüket illeti, arról elmondta: nem csak "A" pezsgővel, borokkal is készültek. Szavai szerint látszódik, hogy a borfogyasztás szokásai a könnyű borok, illetve a buborékos italok irányába tolódnak. Ők egy nagy pincészet itt a borvidéken, ezért nagyon fontos a szerepük ebben, hogy az ilyen hullámokat meglovagolják, s alakítsák is ezeket a fogyasztói igények mentén.
– Még 2019-ben készült el az első pezsgőnk, ami az Eufória névre hallgat. Ott kifejezetten az olaszos dolce vita, laza, boldog érzést akartuk megragadni és ezt közvetíteni a magyar fogyasztóknak. A technológia is teljesen megegyezik az olasz Prosecco technológiával, csupán fajtákban tér el a mién ettől. A helyi fajták kapnak szerepet, kis chardonay-jel kiegészülve. Akkor azt vettem észre, hogy nagyon pozitív volt a fogyasztói fogadtatása, s vágytak még többre, hogy még egy szinttel lépjünk fentebb – idézte a kezdeteket a pincészet ügyvezetője.
Miniszteri látogatás az épülő borászati, logisztikai központbanFazekas Sándor szerint az egri borvidéken meghatározó Juhász Testvérek Pincészetének fejlődése az ágazat sikerének fokmérője.
Elárulta: az volt aztán a kérdés, hogy miként fokozható az Eufória? Az Édennel, ez a névválasztás háttere. Itt visszatértek az alapokhoz, a gyökerekhez. Ez az újabb pezsgő ugyanis egy tradicionális metotradicionál technológiával készülő, palackban erjesztett, aminek eredményeként már egy komolyabb italt kóstolhatnak az emberek. Megjelenik már a seprőn érlelésnek az aromatikája.
– Az Édenhez persze alkalom is kell. Inkább az ünnepi pillanatok megkoronázására készült nedűnek tekinthetjük az Édent – tette hozzá Juhász Ádám.
Édenkert Chill & GrillFotók: Busák Attila / Heol.hu
A péntek este valóban egy ünnepi alkalom volt
A mindenképpen ünnepinek mondható est több tényezőnek köszönheti ünnepiségét: ezek egyike maga a helyszín, az egykori török tisztálkodási fürdő. Erről az eseményen részt vevő Badacsonyiné Bohus Gabriellát kérdeztük. A város legendás idegenvezetője portálunknak elmondta, hogy a vár visszafoglalását követően egy ideig még használták tisztálkodási fürdőként a helyet, ám nem volt a legjobb vízforrás hely, így hamar áttevődött a szerepe a ma gyógyászati helyként működő Törökfürdő helyére. Ide pedig lakóépületek épültek. Az épületeket aztán a múlt század 70-es éveiben kezdték el elbontani és feltárni az egykori Valide Szultána történelmi romjait.
Az idegenvezető a köszöntőjét is elmondta a rendezvény nyitásakor:
"Ádám újra bűnbe esik - de most a pezsgőmedencébe (és a pincébe)!
Ádám, miután Évával kipottyant az Édenkertből, hosszú ideig kereste a földi paradicsomot. Járt erdőn-mezőn, tengerparton és sivatagon, de sehol nem találta meg azt az érzést, amit valaha az Éden adott.
Aztán egy nap megérkezett Egerbe.
Belépett a törökfürdő aranykupolái alá, és már az első gőzfelhőnél tudta: ez az! Pezsgő medencék, csobogó források, illóolajok, és gyógyvíz, ami még a kiűzetés összes fájdalmát is kimossa. „Ez már majdnem olyan jó, mint az Éden!" - mondta, majd gyorsan hozzátette: „Sőt... itt nem is kell fügefalevél!"
De Ádám nem állt meg a fürdőnél. Ahogy sétált a környék szőlőhegyein, eszébe jutott valami huncutság. „Ha a török urak tiltják is az alkoholt, én majd kijátszom a szabályaikat!” – gondolta. A híres egri szőlőt kézbe vette, titokban kipréselte, majd finoman érlelte... és megszületett az első egri pezsgő!
,,Nem alma, de buborék!" - koccintott magával, és egyenesen visszatért a törökfürdőbe, ahol a medence szélén kortyolgatta a szent italát. Ez volt az ő új bűnbeesése - de ki bánja? Azóta is azt mondja:
„A földi paradicsom? Egy forró fürdő és egy hideg pezsgő Egerben!"
Bohus Gabriella fenti, jelképekkel teli gondolatait követően nem sokkal pedig megkezdődhetett az EST, amelyen a Macok Bisztró valóban fantasztikus grill fogásokkal biztosította a "pezsgő alá valót". Természetesen végig kóstolhatóak voltak a pincészet összes buborékos tételei, közöttük az új Éden pezsgő. Dopamin Imi pedig spritzekkel, frosékkal, limonádékkal és finom kávéval szolgált a vendégeknek. A jó hangulat folyamatos fenntartásáról pedig a nemes nedűk mellett DJ Funk Gears gondoskodott.
Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!
Az olaszok vagyont menteni lopakodtak - a kirúgott mátraalji dolgozók vártak rájuk