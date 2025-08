Szívszorító történetet rejt az elhagyatott ház: Egy letűnt kor és egy gyöngyösi hölgy emlékei a fotókon

A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook oldalán különös, bár inkább különleges posztra lettünk figyelmesek. Bár a bemutatott, sokak által csak "Kádár-kockának" nevezett épület a főváros egyik kerületében található, az elhagyatott házban készült fotókból kirajzolódik egy egész élet – méghozzá egy valaha bizonyára Gyöngyösön felnőtt hölgyé, Erzsikéé.

Egy tisztes élet teljes hagyatéka maradt az elhagyatott házban. Gyöngy betűkkel írt levél a múlt század közepéről, Édes Erzsikének címezve.

Forrás: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook oldala

Erzsike néni a képek tanúsága szerint a szó legnemesebb értelmében vett egyszerű életet élt: a ház szétdobált romjai között is látszik a rend, a pedáns jellem, ahol mindennek volt saját helye: szemüvegnek az asztalon, papucsnak az ágy előtt, és a tiszta damasztnak a ruhásszekrényben.

Bár nyomozásunkkal nem sikerült feloldani a ház helyszíne és a sok helyen felbukkanó, teljesen eltérő címzés ellentmondását, a legvalószínűbb magyarázat az, hogy a levelek írója élhetett eredetileg is a főváros e pontján, s hozzá – a fellelt levél keltezéséből ítélve – 1949 után költözhetett a gyöngyösi Juhász Erzsébet, vagy ahogy az egyik könyvecskén is szerepel, Bözsike. Szerelem lehetett ez, annak tiszta és őszinte módján, úgy, ahogy az ötvenes években, az internet és televízió előtti korban ez lehetséges volt: akkoriban a Tindert még az újsághirdetések jelentették, e-mailek helyett pedig kézzel írt levelekkel kommunikáltak egymással azok, akik máshogy nem tudtak.

Az elhagyatott házban a fotók és emlékek is elárvulnak

Sajnos nem derült ki, hogy a ház mikor vesztette el gondos lakóját, de a hozzászólók érdekességeket is felfedeztek a lefényképezett tárgyak között: láthatók ugyanis modernebb használati tárgyak is, például a tükröződő tisztítószerek, a szappan, vagy épp a fogkefe, melyet mintha tulajdonosa csak tegnap hagyott volna csak el. A valamikor szeretett lakhely a fotók szerint is büszkén őrzi egy mára már letűnt kor minden emlékét, benne egy tisztes élet teljes hagyatékával.

