Két napig a streetfood fővárosa lesz Eger
A hagyományos görög fánk dubai csokival, a magyarok kedvenc spanyol édessége és a végletekig tökéletesített smash burger is kihagyhatatlan a hétvégi egri Food Truck Show-n! A Dobó téren idén is óriási lesz a kínálat, ezért mutatjuk azt a három fogást, amit nem érdemes kihagyni augusztus 22-23-án.
Kiállítók tucatja érkezik a hétvégi egri Food Truck Show-ra! Választhatunk ételt a Mexkitchen, Black Heaven, Burger’M, Bodega FoodTruck, TomYum, Smokey Monkies BBQ, Rozi’s Pizza fogásaiból. Az italkínálat sem lesz szegényes, érkezik a Legenda, Borkas, Sanpellegrino, Mionetto Prosecco Bar, Sörbie, Beefeater Bar, Cup7 Coffee. Desszertet a Happy Churros és a Golden Balls szolgáltat. Pénteken 17 órától koncertezik a Rebi–Andris duó, 20 órától SaxoDj. Szombaton 17 órától Écska & Huba, 20 órától pedig a Fish! játszik. A Dobó téren idén is óriási lesz a kínálat, ezért mutatjuk azt a három fogást, amit nem érdemes kihagyni augusztus 22-23-án.
Görög loukoumades fánk dubai csokival - ez is lesz a Food Truck Show kínálatában
Klasszikus görög loukoumades fánk, eredeti formájában: kívül ropogós, belül pihe-puha – a hagyományos módon mézes, fahéjas, narancsos sziruppal nyakon öntve. Szerencsére a Golden Balls csapat mindig készül valami különleges variációval, így már kapható náluk a fánk dubai csokis verziója is.
Egyszerű smash burger bonyolult sült krumplival
Ha az izgalmak helyett (vagy mellett) az egyszerű, mégis kifogástalan street foodot keresed, a Burger’M csapata megkönnyíti a döntésedet. Simple Burgerükben két, tökéletesen lapos, mégis szaftos Angus húspogácsa találkozik négy szelet cheddar sajttal és házi szószaikkal, zéró túlgondolással. Akik e mellé mégis vágynak egy kis extrára, kérhetnek mellé ropogós sült krumplit egy kis sajtszósszal, friss jalapenoval és pirított bacon kockákkal megszórva.
A spanyolok, és egyben a magyarok kedvence – a legnépszerűbb édesség!
A churros eredetileg spanyol utcai édesség, amit forrón, ropogósra sütve, fahéjas cukorba forgatva, majd sűrű csokiszószba mártogatva szokás enni – kívül aranybarnára sült, belül viszont puha és könnyű. A Happy Churros kocsija évek óta stabil kedvenc, a frissen sütött tésztarudak illata messziről csalogat, és bár szinte mindig hosszú sor áll előtte, aki egyszer megkóstolja, az tudja: bőven megéri kivárni.
Minden évben eljön a guruló éttermek fesztiválja Egerbe. Korábban is nagy siker volt a kajafesztivál, sokan kilátogattak a térre, hogy jót egyenek.
