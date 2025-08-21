Két napig a streetfood fővárosa lesz Eger

Kiállítók tucatja érkezik a hétvégi egri Food Truck Show-ra! Választhatunk ételt a Mexkitchen, Black Heaven, Burger’M, Bodega FoodTruck, TomYum, Smokey Monkies BBQ, Rozi’s Pizza fogásaiból. Az italkínálat sem lesz szegényes, érkezik a Legenda, Borkas, Sanpellegrino, Mionetto Prosecco Bar, Sörbie, Beefeater Bar, Cup7 Coffee. Desszertet a Happy Churros és a Golden Balls szolgáltat. Pénteken 17 órától koncertezik a Rebi–Andris duó, 20 órától SaxoDj. Szombaton 17 órától Écska & Huba, 20 órától pedig a Fish! játszik. A Dobó téren idén is óriási lesz a kínálat, ezért mutatjuk azt a három fogást, amit nem érdemes kihagyni augusztus 22-23-án.

Klasszikus görög loukoumades fánk, eredeti formájában: kívül ropogós, belül pihe-puha – a hagyományos módon mézes, fahéjas, narancsos sziruppal nyakon öntve. Szerencsére a Golden Balls csapat mindig készül valami különleges variációval, így már kapható náluk a fánk dubai csokis verziója is.

Egyszerű smash burger bonyolult sült krumplival

Ha az izgalmak helyett (vagy mellett) az egyszerű, mégis kifogástalan street foodot keresed, a Burger’M csapata megkönnyíti a döntésedet. Simple Burgerükben két, tökéletesen lapos, mégis szaftos Angus húspogácsa találkozik négy szelet cheddar sajttal és házi szószaikkal, zéró túlgondolással. Akik e mellé mégis vágynak egy kis extrára, kérhetnek mellé ropogós sült krumplit egy kis sajtszósszal, friss jalapenoval és pirított bacon kockákkal megszórva.