Ízek és illatok kavalkádja a Dobó téren - fotókon a szombati forgatag

Büfékocsik és különleges ízek kavalkádja fogadta az egri belvárosba látogatókat a hétvégén. A Food Truck Show Egerben szombaton is töretlen népszerűségnek örvendett.

Tóth Balázs

Büfékocsikkal telt meg a Dobó tér pénteken. A mozgó éttermek és bárok a világ számos országának jellegzetes ételeit, italait kínálják a vendégeknek, így a mexikóitól a spanyolon át az olasz ízek is megjelennek Eger központjában. Kilenc food truckban kóstolhatók az ételek, míg hétben a különböző italok, alkoholos, alkoholmentes és kávés nedűk voltak kóstolhatók. Szombaton délután Écska & Huba, este pedig a Fish! játszott. 

A Food Truck Show Egerben járt.
Forrás: Huszár Márk/heol.hu

Szombaton is töretlen népszerűségnek örvendett a Food Truck Show Egerben

Az esemény igazi közönségkedvencnek bizonyult: a Dobó tér estére megtelt, minden korosztály képviseltette magát a kíváncsi járókelőktől a törzsvendégeken át a turistákig. A hangulatot nemcsak az ételek és italok sokszínűsége, hanem a jókedvű beszélgetések és a zenekarok lendületes koncertjei is fokozták. Sokan megjegyezték, hogy ritkán tapasztalnak ilyen pezsgő, mégis családias atmoszférát a belvárosban.

A Food Truck Show általában a Dunántúlon turnézik, Kelet-Magyarországon idén csak Kecskeméten, illetve most Egerben jár. Ősszel öt helyszínre látogat el a karaván. 

Food Truck Show a Dobó téren – szombat

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

 

