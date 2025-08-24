Már Hevesben is megterem a szuperegészséges egzotikus gyümölcs - így gondozd

A nagy áruházak polcain több száz forintért kínálják darabját az egzotikus gyümölcsöknek, de van köztük néhány, amely a hazai éghajlaton is jól megterem. Az egyik a füge, amiből létezik sárgára vagy barnára érő, rózsaszínes, lila, de feketének mondott fajta is, ezeknek az ízvilága is eltérő némelyest. Legtöbbünknek az aszalt verzió rémlik gyerekkorunk decembereiből, de mára akkorát fordult a világ, pontosabban hazánk éghajlata, hogy sokan simán szüretelhetik most friss gyümölcsként, és nem csak az ország déli határán. Mirkovszki-Lénárt Patrícia kertészmérnököt kérdeztük, valóban gond nélkül termeszthető-e füge Heves vármegyében, Eger környékén.

A füge egészséges, mindegy, hogy lila vagy barna Fotó: Szakony Attila/zaol.hu

– Úgy 10-15 éve még ritkaságszámba ment. Gyerekként Pécsett láttam először füge fát, emlékszem, nagyon egzotikusnak hatott. Mára sok ügyfelem kertjében van, Egerben is akarnak idős tövek. Annyit változott a klíma, hogy biztonsággal áttelelnek a fügefajták, de az első évben ajánlatos takarni a töveket – tanácsolta. Javaslata szerint természetes anyaggal oldjuk meg a fagyvédelmet, például falevelekkel, amit körbetekerhetünk például raschel hálóval, de mindenképp ajánlja, hogy jól szellőző, vízáteresztő anyaggal takarjuk. Sokan műanyag fóliával tekerik körbe, a kertészmérnök azt mondja, ez nem jó megoldás, mert ugyan szigetel, de befülled alatta a növény ha felmelegedés jön, de aztán jön a következő fagy.

– A hazai faiskolák kínálatában található egyedek vélhetően jó fagytűrők, szépen adaptálódott a füge a hazai klímára. Én személy szerint 5 éve nem láttam visszafagyott fügebokrot. Nem csak a fagytűrése remek, de mondhatjuk azt is hogy igénytelen. Kártevője ugyanis nincs, - ha nem számítjuk azt, hogy a madarak nagyon szeretik a gyümölcsét. Gyorsan nő, jól tűri az alakítómetszést, illetve a szárazságot is, de a fiatal töveket a kiültetés után mindenképp ajánlott locsolni, az első évben érzékenyek. Fagyzugos helyre, dobtetőre ne ültessük. Fal melletti terület, déli lejtő az ideális helye – hívta fel a figyelmet Mirkovszki-Lénárt Patrícia.