Mediterrán csoda

Már Hevesben is megterem a szuperegészséges egzotikus gyümölcs - így gondozd

Nem kell mediterrán éghajlat ahhoz, hogy saját déligyümölcs fánk legye. Nem csak finom és egzotikus, de rendkívül egészséges is a füge. Rengeteg jó tulajdonsága mellett ráadásul kevés baj van vele és már felénk is áttelel.

Szabadi Martina Laura

A nagy áruházak polcain több száz forintért kínálják darabját az egzotikus gyümölcsöknek, de van köztük  néhány, amely a hazai éghajlaton is jól megterem. Az egyik a füge, amiből létezik sárgára vagy barnára érő, rózsaszínes, lila, de feketének mondott fajta is, ezeknek az ízvilága is eltérő némelyest. Legtöbbünknek az aszalt verzió rémlik gyerekkorunk decembereiből, de mára akkorát fordult a világ, pontosabban hazánk éghajlata, hogy sokan simán szüretelhetik most friss gyümölcsként, és nem csak az ország déli határán. Mirkovszki-Lénárt Patrícia kertészmérnököt kérdeztük, valóban gond nélkül termeszthető-e füge Heves vármegyében, Eger környékén.

A füge egészséges, mindegy, hogy lila vagy barna Fotó: Szakony Attila/zaol.hu
– Úgy 10-15 éve még ritkaságszámba ment. Gyerekként Pécsett láttam először füge fát, emlékszem, nagyon egzotikusnak hatott. Mára sok ügyfelem kertjében van, Egerben is akarnak idős tövek. Annyit változott a klíma, hogy biztonsággal áttelelnek a fügefajták, de az első évben ajánlatos takarni a töveket – tanácsolta. Javaslata szerint természetes anyaggal oldjuk meg a fagyvédelmet, például falevelekkel, amit körbetekerhetünk például raschel hálóval, de mindenképp ajánlja, hogy jól szellőző, vízáteresztő anyaggal takarjuk. Sokan műanyag fóliával tekerik körbe, a kertészmérnök azt mondja, ez nem jó megoldás, mert ugyan szigetel, de befülled alatta a növény ha felmelegedés jön, de aztán jön a következő fagy.

– A hazai faiskolák kínálatában található egyedek vélhetően jó fagytűrők, szépen adaptálódott a füge a hazai klímára. Én személy szerint 5 éve nem láttam visszafagyott fügebokrot.  Nem csak a fagytűrése remek, de mondhatjuk azt is hogy igénytelen. Kártevője ugyanis nincs, - ha nem számítjuk azt, hogy a madarak nagyon szeretik a gyümölcsét. Gyorsan nő, jól tűri az alakítómetszést, illetve a szárazságot is, de a fiatal töveket a kiültetés után mindenképp ajánlott locsolni, az első évben érzékenyek. Fagyzugos helyre, dobtetőre ne ültessük. Fal melletti terület, déli lejtő az ideális helye – hívta fel a figyelmet Mirkovszki-Lénárt Patrícia.

Azt mondja, jól szaporítható, könnyen gyökerezik a hajtása, de légbujtással, gyökeres sarjakkal is könnyen lehet új bokrunk. Elmondta azt is , hogy hamar, pár év alatt termőre fordulnak a fügék, 4 éven belül biztosan szüretelhetünk, egy évben akár kétszer is, ugyanis a másodtermések is szépen beérnek már a mi klímánkon.

Sárgára érő fajták is vannak, a belsejük sem egyforma és az ízük is másabb Fotó: Szakony Attila/zaol.hu

– A termésének rengeteg pozitív hatása van, egészséges gyümölcs, de a levelének is van gyógyhatása, van, aki teaként fogyasztja. Maga a növény dekoratív, a gyümölcsének felhasználása széleskörű, friss fogyasztás és aszalás mellett készülhet belőle lekvár, pálinka de fügebort is sokan készítenek. Utóérő, habár így kevésbé lesz ízletes, zamatos a gyümölcs - mondta.

A füge egészséges és finom is

A Vas megyei lap, a vaol.hu is írt a fügéről, a szombathelyi vásárcsarnokban néztek körül, feléjük is lehet kapni a háztáji fügét. Összeszedték, hogy mitől is egészséges a füge, mint a cikkben fogalmaznak, receptre is felírhatná az orvos:

A füge fontos ásványi anyagokat és többféle vitamint tartalmaz – van benne A-, B1- és B2 vitamin, különböző antioxidánsok. 100 gramm friss füge 232 milligramm káliumot tartalmaz, 4,7 mikrogramm K-vitamint van benne, ezért segít abban, hogy izmaink és szívünk megfelelően működjenek. A gyümölcsben vas, kalcium, magnézium, folsav és A-vitamin is található. Bőven van benne rost, ami a bélrendszernek és az emésztésnek is jót tesz, segíthet leküzdeni a székrekedést. Fügét hasznos enni fogyókúra idején is, mivel növeli a teltségérzetet, és az anyagcserét is támogatja. Sőt egyes kutatások szerint rákmegelőző hatása is van.

 

