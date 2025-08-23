2 órája
A klímaváltozásnál is van nagyobb probléma az egri kutató szerint
Dr. Geml József és Geml Johanna Sirokban telepedtek le, miután körbejárták a világot. Éltek az Amerikai Egyesült Államokban és Hollandiában két évtizedig, majd hazatértek. Siroki otthonukban látogattuk meg őket.
Dr. Geml József és felesége, Geml Johanna a természeti környezet és a társadalom összefüggéseiről beszélt
Dr. Geml József kutatóprofesszor és a HUN-REN-EKKE Lendület Környezeti Mikrobiom Kutatócsoport vezetője az EKKE-n. Geml Johanna mentálhigiénés szakember és kulturális antropológus, magánpraxisban mentálhigiénés tanácsadást végez Egerben angol és magyar nyelven. Bár első látásra nem sok közös pont van a munkájukban, mégis több a hasonlóság, mint gondolnánk.
– Ökológus lévén biológiai közösségeket tanulmányozok: azok fajösszetételét, a fajok közötti kölcsönhatásokat és a környezeti tényezők (pl. az éghajlat, tájhasználat, valamint a talaj fizikai és kémiai jellemzői) ezekre gyakorolt hatását vizsgálom. Kutatásaim elsősorban a talajban és növények gyökereiben, szárában és leveleiben élő gomba- és baktériumközösségekhez kapcsolódnak. Ezek a mikroorganizmusok a legfajgazdagabb élőlények, pl. 1 gramm erdei talajban általában több száz gombafaj és több ezer féle baktérium megtalálható. Mivel ezek szabad szemmel nem láthatók, mélyreható tanulmányozásuk csak az utóbbi húsz évben vált lehetségessé a DNS-módszerek fejlődésével. A munkám ezekre a módszerekre és a különböző élőhelyeken és földrajzi régiókban gyűjtött mintákból kapott DNS-adatok bioinformatikai és statisztikai elemzéseire épül – magyarázta József.
Geml Johanna elmondta, hogy pályafutása, tanulmányai és személyes érdeklődése középpontjában mindig az ember állt. Antropológiai tanulmányait a University of Alaska Fairbanks amerikai egyetemen, mentálhigiénés és humán erőforrás tanulmányait pedig Magyarországon végezte. Pályája elején HR-esként szervezetfejlesztéssel és munkaerő-felvétellel foglalkozott.
– Kulturális antropológusként a norvég háborús gyermekek traumáit és a szülő-gyermek kapcsolatok sérüléseinek hosszútávú hatásait kutattam. Dolgoztam amerikai egyetemeken, tanítottam amerikai iskolában Hollandiában és egy magyar egyetem nemzetközi osztályának vezetője is voltam évekig. Mentálhigiénés szakemberként alapvetően egészséges felnőttekkel dolgozom, akik valamilyen nehéz élethelyzet megoldásában és az ezek okoztak lelki nehézségek, elakadások feldolgozásában keresnek segítséget. Célom, hogy segítségemmel a kliens visszanyerje lelki egyensúlyát, rendelkezzen teljesebb önismeretből származó egészséges önbizalommal a kihívó helyzet kezeléséhez. Hitvallásom, hogy a segítő beszélgetések célja a reziliencia erősítése, az önismeret mélyítése és az önazonosság megtalálása – részletezte Geml Johanna.
Hozzátette, hogy ez legtöbbször hosszú folyamat, komoly elköteleződést jelent a kliens részéről, hiszen több hónapon keresztül dolgoznak ezen. Végzettségei és személyes tapasztalatai miatt is érti a kulturális különbségek hatását, a beilleszkedés nehézségeit és azt, hogy milyen támogató jelenlétre van szükség ilyen helyzetekben, ezért mentálhigiénés tanácsadást angolul is folytat. Az itt tanuló és beilleszkedéssel küzdő nemzetközi hallgatók és dolgozók is megtalálják.
Dr. Geml József a klímaváltozás környezeti hatásait is vizsgálja
József kiemelte, hogy a klímaváltozás egy a napjainkban egyre fokozódó környezeti stresszhatások közül. Bár az utóbbi évtizedben vált igazán ismertté a lakosság körében, a szakemberek már a 70-es években figyelmeztettek az ezzel kapcsolatos környezeti folyamatokra.
– A 2000-es években kezdtem a klímaváltozás növényzetre és a talaj mikrobiomra gyakorolt hatását vizsgálni az alaszkai sarkvidéki tundrán. A hosszútávú kutatásaink azt mutatták, hogy mind növényzet, mind a talaj gombaközösségei jelentősen átalakultak akár 2 Celsius fokos, több éven át tartó nyári hőmérséklet-emelkedés hatására is.
Véleményem szerint azonban a klímaváltozásnál is nagyobb probléma a biológiai sokféleség folyamatos csökkenése, aminek fő okai a természetes élőhelyek területének csökkenése és a még megmaradó területek leromlása, a környezetszennyezés, a nem megfelelő tájhasználat a talaj vízkészletének csökkenése miatt. A leromlott állapotú biológiai közösségek kevésbé ellenállóak az éghajlatváltozásból vagy az emberi tevékenységből adódó környezeti stresszfaktorokkal szemben, mint a fajgazdag, változatos ökológiai szerepet betöltő fajokból álló közösségek.
– hívta fel a figyelmet József.
Kiemelte, hogy sokszor az ökológiai leromlás egyik ismérve az idegenhonos özönnövények elszaporodása a tájban. A természeti környezet nem csak az a hely, ahova kimegyünk kirándulni, hanem a túlélésünkhöz is szükséges, ezért a környezettudatos tájhasználat fontos a jövőnk szempontjából. A biológiailag aktív, egészséges talaj megőrzése különösen fontos, hiszen a szárazföldi élethez elengedhetetlen.
– Legújabb kutatási projektem első eredményei rámutatnak arra, hogy a hagyományos, a faállomány egyidejű kitermelésére épülő erdőművelés olyan drasztikus beavatkozásokkal jár, amelyek során lokálisan akár egy évszázadra kihatóan is megváltoznak az erdei gombaközösségek. Ezzel szemben a fejlettebb, a folyamatos erdőborítást fenntartó, ún. örökerdő gazdálkodás megőrzi az idős erdőkre jellemző élővilágot – magyarázta az ökológus.
A globális problémák és az egyén mentális jólléte
Johanna hozzátette, hogy a globális problémák közvetlenül befolyásolják mentális jóllétünket: a nyomasztó hírek gyakran a tehetetlenség érzését kelthetik bennünk. A tinédzserek körében tapasztalt szorongás részben a növekvő elvárásokból és a felnőtté válás időszakában gyakran jelentkező kapunyitási pánikból fakad, amelyet a globális jövővel, például a klímaváltozással, a környezetszennyezéssel és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak tovább erősíthetnek. Ezek a mentálhigiénés nehézségek alááshatják a jövőbe vetett hitet, ami kedvtelenséghez, motiválatlansághoz és depresszióhoz vezethet. Sok fiatal nem tudja, hogyan kezelje a nehéz helyzeteket.
Kiemelte, hogy a megfelelő eszközök és megküzdési stratégiák hiánya miatt fokozottan ki vannak téve a szenvedély- és pánikbetegségek kockázatának. Ugyanakkor a szorongás nem kizárólag a fiatal generációt érinti: minden korosztály tapasztalhatja, részben a munkahelyi és társadalmi elvárások, részben pedig a közösségi média által közvetített, gyakran idealizált életszemlélet miatt, amely elégedetlenséget válthat ki saját életünkkel kapcsolatban. A mentálhigiéné, a lelki egészségünk gondozása, a testi egészséghez hasonlóan kulcsfontosságú: a bevált jó gyakorlatok követése – például rendszeres testmozgás, a testi-lelki szükségletek tudatos figyelembevétele – hozzájárul a teljesebb élethez. A mentálhigiénés szakemberek és pszichológusok támogatást nyújtanak a problémák feltárásában, kezelésében, valamint olyan szokások kialakításában, amelyek hosszú távon is pozitívan befolyásolják életminőségünket.
A környezetünk folyamatosan változik, beleértve a társadalmi folyamatokat is, ezért fontos, hogy nyitottak, rugalmasak és alkalmazkodóképesek maradjunk, folyamatosan bővítsük ismereteinket és képezzük magunkat. Ezek közül különösen fontosnak tartom önmagunk tudatos megismerését, hogy milyen életet szeretnénk, milyen társat szeretnénk, mi tesz minket boldoggá a mindennapokban. Ebben nagy szerepet tulajdonítok annak, hogy fiatalként utazzunk, töltsünk el huzamosabb időt más országokban, hogy megismerjünk más kultúrákat, nyelveket, életmódokat. Szerencsére ma már sokkal több lehetőség van erre, mint korábban
– mondta József.
Hozzátette, hogy nekik kulcsfontosságú volt mind szakmai, mind személyes fejlődésükben, hogy friss házasként egy Fulbright ösztöndíjjal és két bőrönddel vágtak neki Amerikának és saját maguknak alakították ki az életünket. Közösen birkóztak meg a felmerülő kihívásokkal, ami nagyon összekovácsolta őket. Amerikát nagyon szerették és szeretik ma is, különösen az amerikaiak érdem-alapú szemlélete miatt.
– Megbecsülik azt, aki keményen dolgozik és lehetőséget is adnak a fejlődésre. Az ott töltött évtized alatt bárhol laktunk is, szakmailag inspiráló környezet és segítőkész emberek vettek minket körül. Barátokat is találtunk, akik közül sokat évekkel később volt is lehetőségünk meglátogatni. Az alkalmazkodóképesség és az erős emberi közösségek tehát kiemelt szerepet játszanak a kihívások kezelésében. Ezek a tényezők nemcsak a mentális ellenállóképességet növelik, hanem hozzájárulnak a társadalom egészének stabilitásához is – fogalmazott az ökológus.
