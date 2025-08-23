A klímaváltozásnál is van nagyobb probléma az egri kutató szerint

Dr. Geml József kutatóprofesszor és a HUN-REN-EKKE Lendület Környezeti Mikrobiom Kutatócsoport vezetője az EKKE-n. Geml Johanna mentálhigiénés szakember és kulturális antropológus, magánpraxisban mentálhigiénés tanácsadást végez Egerben angol és magyar nyelven. Bár első látásra nem sok közös pont van a munkájukban, mégis több a hasonlóság, mint gondolnánk.

Dr. Geml József és felesége, Geml Johanna a természeti környezet és a társadalom összefüggéseiről beszélt

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

– Ökológus lévén biológiai közösségeket tanulmányozok: azok fajösszetételét, a fajok közötti kölcsönhatásokat és a környezeti tényezők (pl. az éghajlat, tájhasználat, valamint a talaj fizikai és kémiai jellemzői) ezekre gyakorolt hatását vizsgálom. Kutatásaim elsősorban a talajban és növények gyökereiben, szárában és leveleiben élő gomba- és baktériumközösségekhez kapcsolódnak. Ezek a mikroorganizmusok a legfajgazdagabb élőlények, pl. 1 gramm erdei talajban általában több száz gombafaj és több ezer féle baktérium megtalálható. Mivel ezek szabad szemmel nem láthatók, mélyreható tanulmányozásuk csak az utóbbi húsz évben vált lehetségessé a DNS-módszerek fejlődésével. A munkám ezekre a módszerekre és a különböző élőhelyeken és földrajzi régiókban gyűjtött mintákból kapott DNS-adatok bioinformatikai és statisztikai elemzéseire épül – magyarázta József.