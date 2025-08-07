Sérültek
1 órája
Nagyot eshetett Villám, a poroszlói kisgólya, videón a megmentése
Poroszlóról is gólyát kellett menteni. Mályi Madármentő Állomás vette szárnyai alá a sérült madarat. Videón mutatták meg, hogyan vizsgálják a madarakat.
Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomásra szállított egy kisgólyát. A madarat Poroszlón találták. Eltört a kulccsontja és vélhetően belső vérzése is volt a gólya fiókának.
Nem csak a gólya menekült meg
A madármentők csak abban az esetben veszik magukhoz a felnőtt vagy cseperedő madarakatr ha sérültek és önellátásra képtelenek, a fészekbe pedig nem lehet visszajuttatni a fiókákat. Nemrégiben egy héjja fióka is volt náluk, de őt 2 nap után sikerült visszatenni a fészekbe, hogy tovább nevelje a költőpár.
