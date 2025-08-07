augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sérültek

35 perce

Nagyot eshetett Villám, a poroszlói kisgólya, videón a megmentése

Címkék#kisgólya#fészek#fióka

Poroszlóról is gólyát kellett menteni. Mályi Madármentő Állomás vette szárnyai alá a sérült madarat. Videón mutatták meg, hogyan vizsgálják a madarakat.

Heol.hu

Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomásra szállított egy kisgólyát. A madarat Poroszlón találták. Eltört a kulccsontja és vélhetően belső vérzése is volt a gólya fiókának.

Vérzett a fiatal gólya csőre is Fotó: Myályi Madármentő Állomás Facebook
Vérzett a fiatal gólya csőre is Fotó: Myályi Madármentő Állomás Facebook

Nem csak a gólya menekült meg

A madármentők csak abban az esetben veszik magukhoz a felnőtt vagy cseperedő madarakatr ha sérültek és önellátásra képtelenek, a fészekbe pedig nem lehet visszajuttatni a fiókákat. Nemrégiben egy héjja fióka is volt náluk, de őt 2 nap után sikerült visszatenni a fészekbe, hogy tovább nevelje a költőpár.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu