Egert járja a Google autó, vigyázz, vagy az utcaképen végzed!

Fotós kollégánk szúrta ki, hogy magyarországi utcaképeket frissíthet a Google. Kedden Egerben találkozott a Google Street view kocsijával. Éppen a belvárosban járt a kamerás autó. A Google oldalán ha hazánnkra keresünk, akkor jelzik is, hogy Észak-Magyarországon készülnek az utcaképek, Hevesben Nógrádban és Borsodban májustól decemberig megy végig a kamera. Olvasónk jelzése szerint már egy hete cirkál a városban a Google-autó.

A Google Street view autója járja Egert Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

A Google Street View nem mindenkinek szimpatikus

A Google nagy figyelmet fordít a személyes adatok védelmére. A képek közzététele előtt az arcokat és rendszámokat automatikusan elhomályosítja a speckiális technológia, amit a cég használ. Emellett mindenki számára elérhető a képek jobb alsó sarkában található „Hiba bejelentése” funkció, amely lehetőséget nyújt további részletek – például házak, járművek vagy személyek – utólagos elhomályosítására is. A zaol.hu számolt be arról, hogy ezt valószínűleg nem tudta az az 51 éves balatonőszödi férfi, aki vasvillával verte szét még 2023-ban a Google autójának kamerarendszerét, az esetről a sonline.hu számolt be. De országos hírnévre tett szert az a zalaegerszegi férfi is, akit a Tó utcában fotózott le az autó - a biciklije mellett fekve. Utólag arról nyilatkozott: egy buliból kerekezett hazafelé, s bár társai óvták attól, hogy felüljön a drótszamárra, ő nem hallgatott rájuk és elesett, akkor készülhetett róla a fotó. "Bár én lettem a Google magyar sztárja, de szerencsére ez nem változtat az életemen" - nyilatkozta még 2018-ban a Blikknek.