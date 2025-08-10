2 órája
Idén is remek volt a hangulat a nagytályaiak kedvenc nyári rendezvényén + fotók
Gasztronómia és helyi érték-- idén is az egész környék megmozdult a nagytályai rendezvény hírére. Szombaton tartották a VIII. Nagytályai Gulyásfesztivált.
Már reggel serényen készülődtek a csapatok Nagytályán, ahol nyolcadik alkalommal rendezték meg a gulyásfesztivált. A főzőverseny már déltől indul, ahol a gulyás szerelmesei mutathatták meg, milyen a valódi magyar ízvilág. A fesztivál azonban nemcsak az ételről szól – egész nap zenés, táncos és gyermekprogramok várták a látogatókat.
Fellépett a Dalma Dance Club, a Baglyas Néptáncegyüttes, a Szihalmi fúvósok, a Kurul Dobosok, de a fellépők között volt Bunyós Pityu is. Délután tombola, sörivó verseny este utcabál várta a mulatni vágyókat. Gyermekprogramok között is lehetett válogatni, kézműves foglalkozások, arcfestés, hajfonás, hennafestés, habparty és íjászkodás volt a repertoárban.
A fesztivál minden évben megmozgatja a helyieket és a környező falvak lakóit is, Nagytálya ugyanis szoros kapcsolatot ápol Maklár és Andornaktálya önkormányzatával is: összegyűlnek a helyiek, illetve a maklári és andornaktályai ismerősök ilyenkor.
Gulyásfesztivál és közösség
– Nem vagyunk nagy település, bár jó néhány család választotta új otthonául a falut az elmúlt években. Mi itt köszönünk egymásnak, ha találkozunk, jól ismerjük egymást. Ha baj van számíthatunk egymásra, ha valaki rosszul érzi magát akkor segítünk rajta. Úgy látom, hogy a kistelepülések is városiasodnak az elmúlt időszakban, ez pedig nem feltétlenül jó. Éppen ezért is fontosak az ilyen összejövetelek, ahol beszélgethetünk, találkozhatunk, megismerkedhetünk egymással. Ez manapság nagy érték, hiszen az emberi kapcsolatok ápolása nem feltétlenül jó irányba halad ebben a modern világban. Éppen ezért is igyekszünk minden évben, hogy a gulyásfesztiválra aki csak tud a 3 faluból, az eljöjjön és jól is érezze magát – mondta Orosz József polgármester portálunknak korábban.
