Idén is remek volt a hangulat a nagytályaiak kedvenc nyári rendezvényén + fotók

Már reggel serényen készülődtek a csapatok Nagytályán, ahol nyolcadik alkalommal rendezték meg a gulyásfesztivált. A főzőverseny már déltől indul, ahol a gulyás szerelmesei mutathatták meg, milyen a valódi magyar ízvilág. A fesztivál azonban nemcsak az ételről szól – egész nap zenés, táncos és gyermekprogramok várták a látogatókat.

Tömeg volt a Nagytályai Gulyásfesztiválon Fotó: Szántó György/heol.hu

Fellépett a Dalma Dance Club, a Baglyas Néptáncegyüttes, a Szihalmi fúvósok, a Kurul Dobosok, de a fellépők között volt Bunyós Pityu is. Délután tombola, sörivó verseny este utcabál várta a mulatni vágyókat. Gyermekprogramok között is lehetett válogatni, kézműves foglalkozások, arcfestés, hajfonás, hennafestés, habparty és íjászkodás volt a repertoárban.