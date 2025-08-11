1 órája
Heves legfinomabb vadja? Az egri séf most megmutatta!
Idén először hirdette meg a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vendéglátó Mesterek Klubja a vármegyére jellemző tájételek pályázatát. A Hevesi Ízlelőre a Macok Bisztró szarvasgerinccel, édesburgonyával, áfonyával, céklával és gombával nevezett, és a fogás el is nyerte a minősítést.
A Macok Bisztró az első alkalommal meghirdetett Hevesi Ízlelő tájétel pályázatra egy főétellel nevezett, a szarvasgerincük édesburgonyával, áfonyával, céklával és ördögszekér gombával pedig meg is kapta a minősítést a zsűritől. Macsinka János séf elmondta, egy, már az étlapra fölkerült, korábban kitalált és lepróbált fogással neveztek a kezdeményezésre, hiszen az megfelelt a kiírásnak, ilyen nyersanyagokat írtak elő. Persze korábban már beletették a munkát, hiszen ki kellett találni a vadételt. A szarvas - amely a régióra jellemző vad - köré találták ki a fogást, és több próbálkozást követően véglegesedtek a hozzávalók, ezek pedig aztán megfeleltek a pályázatban foglaltaknak is. Mint mondta, nem csak kitalálni, megtervezni kell egy ételt, három-négy-öt alkalommal is el kell készíteniük, finomítaniuk kell rajta, hogy minden apró részlet a helyére kerüljön a receptben.
Macsinka János hozzátette, folyamatosan újratervezik az ételeiket, módosítanak rajtuk, új életre keltik őket, de van, hogy teljesen újakat találnak ki. Természetesen vannak olyan fogások is, amelyeket mindig a hagyományok és az elődök szerint készítenek el.
Nyáron is megkóstolják a szarvast
A fogás sikeréről elmondta, keresett ételről van szó, degusztációs menüjükben is szerepel a szarvas és a bikavér. Vannak, akik idegenkednek a vadételektől, de náluk keresik a szarvast most nyáron is, sokat adnak el belőle. Ősszel, télen és tavasszal még nagyobb keletje lehet, bár most sem lehet rá panasz a könnyű, nyári ételek, saláták idején sem.
Itt kóstolhatod meg az első hevesi tájételeket + galéria, videó
A Macok tervezi, hogy egy másik, a Hevesi Ízlelő mostani kiírásának megfelelő ételt is elkészít és az étlapjára vesz, ősszel egy pisztrángos ételt szeretnének kreálni. Ezt majd a nyári szezon múltával fogják kitalálni.
A Hevesi Ízlelő a helyi termelőket is helyzetbe hozná
A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Vendéglátók Mesterek Klubja által életre hívott Hevesi Ízlelő egyik célja, hogy kapcsolatot teremtsen az éttermek és a helyi alapanyag-termelők között. A hozzávalókat ugyanis lehetőség szerint helyi, de mindenképpen magyarországi termelőtől kell beszerezni, illetve a kötelezőkön túl lehetőség van az adott tájegységre, településre jellemző helyi alapanyag beépítésére. Ezzel is erősítik a Hevesi szívvel, helyi ízzel szlogent, valamint piacot teremtenek a termelőknek, akiket minőségben és mennyiségben is a legjobb alapanyagok előállítására motiválnak.
Evett már hevesi vizet? És pisztráng gravlaxot? Elképesztő ételeket alkottak a Hevesi Ízlelő séfjei! + fotók
Macsinka János elmondta, több beszállító csoporttal állnak kapcsolatban, akik a Heves vármegyei termelőktől beszerzik azokat a minőségi alapanyagokat, amelyeket az éttermek fölhasználhatnak. Vannak, akiktől a zöldségeket vásárolják, de vannak külön beszállítók is például a mézre, gombára. összesen 15-20 beszállítóval állnak kapcsolatban. Lehetne bővíteni a kört, de még nem mindenki tud az éttermeknek elegendő mennyiségben, megfelelő minőségben alapanyagot termelni.
Drámai küzdelem egy fiatal életéért az egri kórházbanKét hétig volt az intenzíven a fiatal férfi, dialízis, lélegeztetőgép lett a vége.
Egy pillanatra mindenki megállt az egri strandon – te se fogod elhinni, mi úszkált a medencében!
Tombol a kánikula mégsem érik a paradicsom? Nem is gondolná, mi az oka