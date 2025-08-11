augusztus 11., hétfő

Tiborcz, Zsuzsanna névnap

Heves legfinomabb vadja? Az egri séf most megmutatta!

Címkék#Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#Hevesi Ízlelő#Macok Bisztró#Macsinka János

Idén először hirdette meg a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vendéglátó Mesterek Klubja a vármegyére jellemző tájételek pályázatát. A Hevesi Ízlelőre a Macok Bisztró szarvasgerinccel, édesburgonyával, áfonyával, céklával és gombával nevezett, és a fogás el is nyerte a minősítést.

Tóth Balázs

A Macok Bisztró az első alkalommal meghirdetett Hevesi Ízlelő tájétel pályázatra egy főétellel nevezett, a szarvasgerincük édesburgonyával, áfonyával, céklával és ördögszekér gombával pedig meg is kapta a minősítést a zsűritől. Macsinka János séf elmondta, egy, már az étlapra fölkerült, korábban kitalált és lepróbált fogással neveztek a kezdeményezésre, hiszen az megfelelt a kiírásnak, ilyen nyersanyagokat írtak elő. Persze korábban már beletették a munkát, hiszen ki kellett találni a vadételt. A szarvas - amely a régióra jellemző vad - köré találták ki a fogást, és több próbálkozást követően véglegesedtek a hozzávalók, ezek pedig aztán megfeleltek a pályázatban foglaltaknak is. Mint mondta, nem csak kitalálni, megtervezni kell egy ételt, három-négy-öt alkalommal is el kell készíteniük, finomítaniuk kell rajta, hogy minden apró részlet a helyére kerüljön a receptben.

A Hevesi Ízlelő legjobbjának választott étel

Macsinka János hozzátette, folyamatosan újratervezik az ételeiket, módosítanak rajtuk, új életre keltik őket, de van, hogy teljesen újakat találnak ki. Természetesen vannak olyan fogások is, amelyeket mindig a hagyományok és az elődök szerint készítenek el.

Nyáron is megkóstolják a szarvast

A fogás sikeréről elmondta, keresett ételről van szó, degusztációs menüjükben is szerepel a szarvas és a bikavér. Vannak, akik idegenkednek a vadételektől, de náluk keresik a szarvast most nyáron is, sokat adnak el belőle. Ősszel, télen és tavasszal még nagyobb keletje lehet, bár most sem lehet rá panasz a könnyű, nyári ételek, saláták idején sem.

A Macok tervezi, hogy egy másik, a Hevesi Ízlelő mostani kiírásának megfelelő ételt is elkészít és az étlapjára vesz, ősszel egy pisztrángos ételt szeretnének kreálni. Ezt majd a nyári szezon múltával fogják kitalálni.

A Hevesi Ízlelő a helyi termelőket is helyzetbe hozná

A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Vendéglátók Mesterek Klubja által életre hívott Hevesi Ízlelő egyik célja, hogy kapcsolatot teremtsen az éttermek és a helyi alapanyag-termelők között. A hozzávalókat ugyanis lehetőség szerint helyi, de mindenképpen magyarországi termelőtől kell beszerezni, illetve a kötelezőkön túl lehetőség van az adott tájegységre, településre jellemző helyi alapanyag beépítésére. Ezzel is erősítik a Hevesi szívvel, helyi ízzel szlogent, valamint piacot teremtenek a termelőknek, akiket minőségben és mennyiségben is a legjobb alapanyagok előállítására motiválnak.

Macsinka János elmondta, több beszállító csoporttal állnak kapcsolatban, akik a Heves vármegyei termelőktől beszerzik azokat a minőségi alapanyagokat, amelyeket az éttermek fölhasználhatnak. Vannak, akiktől a zöldségeket vásárolják, de vannak külön beszállítók is például a mézre, gombára. összesen 15-20 beszállítóval állnak kapcsolatban. Lehetne bővíteni a kört, de még nem mindenki tud az éttermeknek elegendő mennyiségben, megfelelő minőségben alapanyagot termelni.

 

