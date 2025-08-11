Heves legfinomabb vadja? Az egri séf most megmutatta!

A Macok Bisztró az első alkalommal meghirdetett Hevesi Ízlelő tájétel pályázatra egy főétellel nevezett, a szarvasgerincük édesburgonyával, áfonyával, céklával és ördögszekér gombával pedig meg is kapta a minősítést a zsűritől. Macsinka János séf elmondta, egy, már az étlapra fölkerült, korábban kitalált és lepróbált fogással neveztek a kezdeményezésre, hiszen az megfelelt a kiírásnak, ilyen nyersanyagokat írtak elő. Persze korábban már beletették a munkát, hiszen ki kellett találni a vadételt. A szarvas - amely a régióra jellemző vad - köré találták ki a fogást, és több próbálkozást követően véglegesedtek a hozzávalók, ezek pedig aztán megfeleltek a pályázatban foglaltaknak is. Mint mondta, nem csak kitalálni, megtervezni kell egy ételt, három-négy-öt alkalommal is el kell készíteniük, finomítaniuk kell rajta, hogy minden apró részlet a helyére kerüljön a receptben.

A Hevesi Ízlelő legjobbjának választott étel

Macsinka János hozzátette, folyamatosan újratervezik az ételeiket, módosítanak rajtuk, új életre keltik őket, de van, hogy teljesen újakat találnak ki. Természetesen vannak olyan fogások is, amelyeket mindig a hagyományok és az elődök szerint készítenek el.

Nyáron is megkóstolják a szarvast

A fogás sikeréről elmondta, keresett ételről van szó, degusztációs menüjükben is szerepel a szarvas és a bikavér. Vannak, akik idegenkednek a vadételektől, de náluk keresik a szarvast most nyáron is, sokat adnak el belőle. Ősszel, télen és tavasszal még nagyobb keletje lehet, bár most sem lehet rá panasz a könnyű, nyári ételek, saláták idején sem.