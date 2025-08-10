augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Jókat pergettek Tiszaroffon

3 órája

Nem volt pácban senki sem, amikor folyóvízi pergető horgászversenyt rendeztek

A 2025 évi Folyóvízi Pergető Triatlon versenysorozat második fordulóját idén is a hagyományokhoz hűen, augusztus első hétvégéjén rendezték meg Tiszaroffon. A kiemelkedő jelentőségű horgászverseny történésiről Bárdos Zsolt, vármegyénk horgász szövetségének elnökségi tagja tájékoztatta portálunkat.

Sike Sándor

Bárdos Zsolt a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetségének elnökségi tagja a Tiszaroffon rendezett XIV. Folyóvízi Pergető Triatlonról elmondta: a horgászverseny egyben a Heves Megyei Csónakos Csapat Pergető Bajnokság hivatalos fordulója is volt, így a megmérettetés sportértéke és tétje is magasabb. A rendezvény azonban nem csupán verseny, hanem egy háromnapos pergető találkozó, mely már a pénteki „nulladik” nappal kezdetét vette. A hagyományőrzés – "ereszd el a hajamat" – is fontos része ennek az eseménynek.

A horgászverseny egy jó bulival vette kezdetét
A tiszaroffi horgászverseny a gyerekeknek is lehetőséget adott
Fotó: Sike Sándor / Forrás: beküldött

A horgászverseny most is egy jó bulival kezdődött

Bárdos Zsolttól megtudtuk: péntek estétől szombat hajnalig tartott a jó hangulatú vigadalom, amelyen az ország minden szegletéből összesereglett pergető horgászok újra találkozhattak egymással. 

– A versenypálya a Tisza duzzasztómű alatti, vasúti hídtól lefelé eső szakasza volt, nyílt versenypályával ami azt jelenti: oda mehetsz ahova a helyi horgászrend nem tiltja. Ha bírod üzemanyaggal meg gyors a csónakod, akkor akár 20-30 kilométerre is eltávolodhatsz verseny bázispontjától. Csak érj vissza a megadott bázismérlegelési időre. A folyó vízállása a nyári vízszintnél megszokottnál kissé magasabb volt, de az időjárás és a vízállás végig kedvezőnek bizonyult, így a körülmények ideálisak voltak a 24 órás pergetőversenyhez – fogalmazta meg és tette közzé a Facebookon is gondolatait a versenyről az elnökségi tag.

Alaposan megszervezett verseny volt

Bárdos Zsolt szerint a szervezők az előrejelzések ismeretében gondoskodtak a megfelelő előkészületekről. Számítottak például arra, hogy lesznek helyi lokális viharok. Ezért is erősítették meg a sátrakat, amelyek szerencsére végül csak egy enyhe zivatarnak kellett, hogy ellenálljanak, miközben az ország más részein heves zivatarok-viharok alakultak ki. A Triatlon versenyen összesen 34 csapat, míg a Heves Megyei Csónakos Pergető Bajnokságban 12 csapat mérte össze tudását.

– Ezek az adatok is jól mutatják, hogy a rendezvény egyre nagyobb figyelmet kap a pergető horgásztársadalomban. A verseny 24 órás formátuma lehetőséget ad a folyamatos helyzetelemzésre, taktikai váltásokra és kitartásra. A versenyzők három etapban mérik össze tudásukat, így a verseny nem csupán fizikai állóképességet, hanem hosszú távú koncentrációt és stratégiai gondolkodást is igényel. Itt nem az nyer, aki rögtön jól kezd, hanem az, aki végig képes alkalmazkodni a változó körülményekhez – fogalmazott az elnökségi tag.

Tájékoztatása szerint a fogási eredmények idén visszafogottabbak voltak. Ennek oka részben a halak passzívabb viselkedése, részben pedig a versenyre vonatkozó szigorúbb szabályozás. A verseny értékelésében fajonként és etaponként kizárólag a három legnagyobb hal számít. Ez azt jelenti, hogy még ha egy csapat rá is talál egy aktív balinrajra, és akár 10–15 értékelhető méretű halat is kifog egy etapon belül, csak a három legnagyobbat számítják be az adott fajból. 

– Ez a szabályozás tudatosan a minőségi horgászatot helyezi előtérbe a mennyiség helyett, és jelentősen befolyásolja a versenystratégiát is. A szabályok idén tovább szigorodtak: a versenybe csak olyan halak számíthatók be, amelyek legalább elérték 20 centiméteres farokvéggel mért hoszt – tette hozzá. 

Bárdos Zsolt elmondta azt is, hogy a "pecaverseny" visszafogottabb fogási eredményei ellenére a győztes páros magas szintű teljesítményt nyújtott. A versenyző csapatok nem minden értékelhető halat mértek be, a valós fogásszám mérlegelő lapokon regisztráltnál azonban jóval magasabb volt. A versenyzők horgászetikai hozzáállása is példaértékű volt: a kisebb példányokat visszaengedték, és a szabályokat teljes mértékben betartva versenyeztek. 
– A Heves Vármegyei Bajnokságban résztvevő csapatok a kupákon kívül a 2026 évi Csónakos Országos Bajnokságban képviselhetik a vármegyei szövetséget, annak anyagi támogatásával – tette hozzá az elnökségi tag, aki szólt arról is, hogy a hagyományok és a verseny komoly sportértékének méltatása közben nem szabad megfeledkezni a Tiszaroffi Gyerek Versenyről sem, amelyet idén is betétversenyként rendeztek meg. A gyermekhorgászok részvétele rekordot döntött: 14 fő nevezővel zajlott a viadal, ami új csúcs a rendezvény történetében.

– A gyerekek fogásai szintén figyelemre méltóak voltak, a győztes pedig elképesztő, 41 darab hallal zárt. Ez a lelkesedés és eredményesség jól mutatja, hogy a pergető közösség nemcsak a jelen, hanem a jövő generációi számára is élő és vonzó. A 2025-ös év joggal nevezhető a rekordok évének – akár a Folyóvízi Pergető Triatlonok, akár a Heves Megyei Csónakos Pergető Bajnokság történetében. A résztvevők és szervezők példás együttműködése, a szabályok tudatos betartása, valamint a verseny színvonala új mércét állított a következő évek megmérettetései elé – tette hozzá.



 

