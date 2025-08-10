Nem volt pácban senki sem, amikor folyóvízi pergető horgászversenyt rendeztek

Bárdos Zsolt a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetségének elnökségi tagja a Tiszaroffon rendezett XIV. Folyóvízi Pergető Triatlonról elmondta: a horgászverseny egyben a Heves Megyei Csónakos Csapat Pergető Bajnokság hivatalos fordulója is volt, így a megmérettetés sportértéke és tétje is magasabb. A rendezvény azonban nem csupán verseny, hanem egy háromnapos pergető találkozó, mely már a pénteki „nulladik” nappal kezdetét vette. A hagyományőrzés – "ereszd el a hajamat" – is fontos része ennek az eseménynek.

A tiszaroffi horgászverseny a gyerekeknek is lehetőséget adott

Fotó: Sike Sándor / Forrás: beküldött

A horgászverseny most is egy jó bulival kezdődött

Bárdos Zsolttól megtudtuk: péntek estétől szombat hajnalig tartott a jó hangulatú vigadalom, amelyen az ország minden szegletéből összesereglett pergető horgászok újra találkozhattak egymással.

– A versenypálya a Tisza duzzasztómű alatti, vasúti hídtól lefelé eső szakasza volt, nyílt versenypályával ami azt jelenti: oda mehetsz ahova a helyi horgászrend nem tiltja. Ha bírod üzemanyaggal meg gyors a csónakod, akkor akár 20-30 kilométerre is eltávolodhatsz verseny bázispontjától. Csak érj vissza a megadott bázismérlegelési időre. A folyó vízállása a nyári vízszintnél megszokottnál kissé magasabb volt, de az időjárás és a vízállás végig kedvezőnek bizonyult, így a körülmények ideálisak voltak a 24 órás pergetőversenyhez – fogalmazta meg és tette közzé a Facebookon is gondolatait a versenyről az elnökségi tag.

Alaposan megszervezett verseny volt

Bárdos Zsolt szerint a szervezők az előrejelzések ismeretében gondoskodtak a megfelelő előkészületekről. Számítottak például arra, hogy lesznek helyi lokális viharok. Ezért is erősítették meg a sátrakat, amelyek szerencsére végül csak egy enyhe zivatarnak kellett, hogy ellenálljanak, miközben az ország más részein heves zivatarok-viharok alakultak ki. A Triatlon versenyen összesen 34 csapat, míg a Heves Megyei Csónakos Pergető Bajnokságban 12 csapat mérte össze tudását.

– Ezek az adatok is jól mutatják, hogy a rendezvény egyre nagyobb figyelmet kap a pergető horgásztársadalomban. A verseny 24 órás formátuma lehetőséget ad a folyamatos helyzetelemzésre, taktikai váltásokra és kitartásra. A versenyzők három etapban mérik össze tudásukat, így a verseny nem csupán fizikai állóképességet, hanem hosszú távú koncentrációt és stratégiai gondolkodást is igényel. Itt nem az nyer, aki rögtön jól kezd, hanem az, aki végig képes alkalmazkodni a változó körülményekhez – fogalmazott az elnökségi tag.