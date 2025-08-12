Betört ablak, sérült autó, kórházi kezelés – komoly gondokat okozhat a kavicsfelverődés

A nyári hónapokban sokan rendszeresen vágnak füvet, legyen szó kertes házakról, hétvégi telkekről vagy közterületekről. A fűnyírás rutinfeladatnak tűnik, mégis rejt magában egy gyakran alábecsült veszélyt: a kavicsfelverődést. Ez a látszólag ártalmatlan jelenség komoly károkat okozhat az anyagi javakban – sőt, akár személyi sérüléssel is végződhet.

A fűnyírásnak bizony vannak olyan veszélyei, melyeket jellemzően nem veszünk elég komolyan. Pedig nem csak kavicsfelverődéstől, hanem akár személyi sérüléstől is tartani lehet, ha egy kavics egyszer lendületet kap. Képünk illusztráció.

Fotó: Bozsó Katalin

Miért veszélyes a kavicsfelverődés?

A fűnyírók, különösen a nagyobb teljesítményű forgókéses típusok, nagy sebességgel forgó pengékkel működnek. Ha egy apró kavics vagy más kemény tárgy a fű között rejtőzik, a penge könnyen felkaphatja, és több tíz méteres távolságra is kilőheti azt. Ilyenkor a kő szinte lövedékként viselkedik.

Az egri közterületek jelentős részén az Egri Városgondozás Kft. végzi az ütemezett fűnyírást. Mivel a munkavégzéshez többnyire az átlagosnál nagyobb teljesítményű berendezéseket használnak, számolniuk kell az ezzel járó veszélyekkel is, melyek a következők lehetnek:

Betört ablak

Károsodott járművek

Személyi sérülés

Portálunk megkérdezte többek között az Egri Városgondozás Kft.-t, hogy milyen lépéseket tesznek a fűnyírás során esetlegesen előforduló károkozások elkerülése érdekében. Eged Renátó, a cég ügyvezető igazgatója lapunk kérdésére elmondta, hogy a kézi fűkaszával végzett fűnyírási munkák során a gyalogosok és a járművekkel közlekedők védelme érdekében nagyméretű ponyvát feszítenek ki, melyet a fűkasza elé, mellé helyeznek.

– Amennyiben munkavégzésünk során károkozás történik, azt a károsult bejelentheti hozzánk központi elérhetőségeink valamelyikén. Az így tudomásunkra jutott esetek kivizsgálásához először jegyzőkönyvet veszünk fel, amihez a károsult személyes jelenlétére van szükség. A jegyzőkönyv felvétele után az esetet kivizsgáljuk, és amennyiben megállapítható, hogy a kárt társaságunk okozta, úgy a javításról készült számla bemutatását követően a költségeket megtérítjük – foglalta össze az ügyvezető igazgató.

Kíváncsiak voltunk azonban arra is, hogyan járnak el azokon a közutakon, melyek a közútkezelő fenntartásában vannak. Mint azt a Magyar Közút NZrt. válaszából megtudtuk, az általuk használt padka- és rézsűkasza adapterek többirányú védelemmel vannak ellátva a kavicsfelverődések ellen.