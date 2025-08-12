1 órája
Betört ablak, sérült autó, kórházi kezelés – komoly gondokat okozhat a kavicsfelverődés
A nyári fűnyírás során sokan nem gondolnak arra, hogy a fűben megbúvó kavicsok komoly kárt okozhatnak – nemcsak a fűnyíróban, hanem környezetünkben is. A fűnyíró alól nagy sebességgel kipattanó kövek betörhetik az ablakokat, megsérthetik a parkoló autókat, vagy akár embereket is megsebesíthetnek. Egy kis elővigyázatossággal azonban ezek a balesetek könnyen megelőzhetők.
A nyári hónapokban sokan rendszeresen vágnak füvet, legyen szó kertes házakról, hétvégi telkekről vagy közterületekről. A fűnyírás rutinfeladatnak tűnik, mégis rejt magában egy gyakran alábecsült veszélyt: a kavicsfelverődést. Ez a látszólag ártalmatlan jelenség komoly károkat okozhat az anyagi javakban – sőt, akár személyi sérüléssel is végződhet.
Miért veszélyes a kavicsfelverődés?
A fűnyírók, különösen a nagyobb teljesítményű forgókéses típusok, nagy sebességgel forgó pengékkel működnek. Ha egy apró kavics vagy más kemény tárgy a fű között rejtőzik, a penge könnyen felkaphatja, és több tíz méteres távolságra is kilőheti azt. Ilyenkor a kő szinte lövedékként viselkedik.
Az egri közterületek jelentős részén az Egri Városgondozás Kft. végzi az ütemezett fűnyírást. Mivel a munkavégzéshez többnyire az átlagosnál nagyobb teljesítményű berendezéseket használnak, számolniuk kell az ezzel járó veszélyekkel is, melyek a következők lehetnek:
- Betört ablak
- Károsodott járművek
- Személyi sérülés
Portálunk megkérdezte többek között az Egri Városgondozás Kft.-t, hogy milyen lépéseket tesznek a fűnyírás során esetlegesen előforduló károkozások elkerülése érdekében. Eged Renátó, a cég ügyvezető igazgatója lapunk kérdésére elmondta, hogy a kézi fűkaszával végzett fűnyírási munkák során a gyalogosok és a járművekkel közlekedők védelme érdekében nagyméretű ponyvát feszítenek ki, melyet a fűkasza elé, mellé helyeznek.
– Amennyiben munkavégzésünk során károkozás történik, azt a károsult bejelentheti hozzánk központi elérhetőségeink valamelyikén. Az így tudomásunkra jutott esetek kivizsgálásához először jegyzőkönyvet veszünk fel, amihez a károsult személyes jelenlétére van szükség. A jegyzőkönyv felvétele után az esetet kivizsgáljuk, és amennyiben megállapítható, hogy a kárt társaságunk okozta, úgy a javításról készült számla bemutatását követően a költségeket megtérítjük – foglalta össze az ügyvezető igazgató.
Kíváncsiak voltunk azonban arra is, hogyan járnak el azokon a közutakon, melyek a közútkezelő fenntartásában vannak. Mint azt a Magyar Közút NZrt. válaszából megtudtuk, az általuk használt padka- és rézsűkasza adapterek többirányú védelemmel vannak ellátva a kavicsfelverődések ellen.
– Az eszköz hajtóműve oldalsó és hátulsó irányban zárt acéllemez burkolattal, elülső részén a nyitott munkatér láncfüggönnyel zárul. A rézsűkasza ezenkívül talajkövető rendszerrel van felszerelve, amelynek köszönhetően a szerkezet rugalmasan követi a talajegyenetlenségeket, így a tarlómagasság is állandó távolságot tart a föld felszínétől. Ennek a kombinált rendszernek köszönhetően a kaszáló adapterek hatékonyan képesek védekezni a kőfelverődések ellen – foglalta össze a Magyar Közút NZrt.
