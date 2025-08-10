augusztus 10., vasárnap

Főzőverseny

1 órája

Szociális dolgozók mutatták meg, hányféleképp készül a magyarok egyik kedvenc nyári eledele

A Fenyőliget Integrált Szociális Intézmény telephelyei versenyeztek. Most nem szakmai, hanem gasztronómiai tudásukat mutatták meg, no meg azt, hányféleképp lehet lecsót főzni.

Heol.hu

Tűzrakó helyek a tisztáson, asztalok, székek a hatalmas fák árnyékában, alapanyagok a főzéshez, így várták a vendégeket 2025. augusztus 7-én a vámosgyörki Lucfenyő Idősek Otthonában. 14. alkalommal hirdetett lecsósütő versenyt a Fenyőliget Integrált Szociális Intézmény telephelye a Heves vármegyei társintézmények számára, számolt be az intézmény.

Lecsó főtt, sokféleképp Fotó: Fenyőliget Integrált Szociális Intézmény
Lecsó főtt, sokféleképp Fotó: Fenyőliget Integrált Szociális Intézmény

Mint írják, ez az egyik legnépszerűbb közösségi program az intézményben:

 Augusztusban jólesik a szabadban tartózkodni, élvezni a napsütést, és a közös főzésé lehet a főszerep. Idén tíz csapat készítette el a nyár egyik kedvenc ételét bográcsban, üstben. A zsűri tagjai a délelőtt folyamán meglátogatták a csoportokat, pontozták az ételkészítés folyamatát. A lecsók egyedi, eredeti tálalásban kerültek az asztalra. Idén a legfinomabb étek készítőjének az egri Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény csapata bizonyult. A legszebb tálalásért a hevesaranyosi Fátyolka Lakásotthon gárdája kapott különdíjat.

A dolgozók most a gasztronómiában jeleskedtek Fotó: Fenyőliget Integrált Szociális Intézmény

Hozzátették, a kis közösségek jó hangulatban, zeneszó mellett fogyasztották el a remekműveket, ezen a napon még a házigazda idősek otthona konyháján is lecsó készült ebédre. A résztvevők Lóczi Jánosné lakó horgolt dísztárgyaival és a közösségi program élményével gazdagodva térhettek haza.

Lecsó sokféle van

A lecsó minden bizonnyal balkáni eredetű étel, mára a magyar gasztronómia egyik meghatározó alappillérének és a magyar ételklasszikusok sorába tartozó fogásnak tartjuk. Korábban Nagy Zoltán királyi főszakács beszélt portálunknak a lecsó készítésének és "megbolondításának" ezernyi lehetőségéről. A lecsó a legegyszerűbb nyári egytálételünk, akár piknikezés közben, de már szállodákban is fogyaszthatjuk.

 

