Lopakodó olaszok, 90 éves bácsi köszöntése és agresszív kéregetők Egerben - mutatjuk a hétvége legérdekesebb híreit

Rengetegen kattintottak az M3-ason történt balesetekre, ami nem is csoda, hiszen ezen a hétvégén is sokan utaztak az autópályán. Sokan olvasták beszámolónkat is, a gyöngyöstarjáni telephelyű olasz cégről, amelyik jól elbánt a munkavállalóival, de a kirúgott dolgozók - akik valójában soha nem kaptak felmondási papírokat - meglepték a lopva érkező, vagyonmentéssel próbálkozó olaszokat. Mint megírtuk, a GG Space olasz tulajdonosának emberei 4-5 napig Gyöngyösön tartózkodtak, ám a kirúgott dolgozók és a szakszervezet számítottak a vagyonmentési kísérletre. Éjjel-nappal őrizték a telephelyeket, volt úgy, hogy drónnal is figyelték az épületeket, nincs-e mozgás körülöttük.

– Az olaszok járták a gyöngyösi és a gyöngyöstarjáni telephelyek környékét, fényképezték az ingatlanokat, az egyik olasz leverte a lakatot is azt állítva, hogy ő a tulajdonos unokaöccse. A probléma csak az volt, hogy semmivel sem tudta igazolni tulajdonosi mivoltát. Azt mondta, azért jöttek, hogy a maradék készárut elvigyék, és annak az értékesítéséből kifizetik a május óta fizetés nélkül maradt magyar munkavállalókat. Ebből sem hittünk el egy szót sem, hiszen a cég működésének utolsó hetén is elvittek egy kamion árut. Arra is azt mondták, a magyar dolgozóké lesz az ára, de nem így lett. Aztán az egyik olasz elszólta magát: azért kell eladni, hogy ki tudják fizetni az Olaszországban lévő anyavállalat tartozásait a beszállítóknak. Most sem a magyar munkavállalókat akarták kifizetni – mesélte portálunknak Kozma Zsolt, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSZ) elnöke.