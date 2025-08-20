augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Horgászat

1 órája

Magyar kicsit fogyott az utóbbi hónapokban

Címkék#Mátravíz Horgásztó#Horgász , vadász#ponty

Néhány havonta horogra akad Magyar, a Mátravíz Horgásztó híres pontya. Ezúttal 32,2 kilósan fogta ki egy szerencsés horgász.

Heol.hu

A Mátravíz horgásztóban szinte óránként akadnak horogra 15 kiló körüli pontyok, de kedden sikerült kifogni a tó nevezetes halát, Magyart is, aki jelenleg 32,2 kilós, adta hírül a tó közösségi oldala. Ekkora méretű halak Magyarországon néhány havonta kerülnek elő a különböző vizekből, bár a magyar rekord meghaladja a 47 kilót. Magyar egyébként 12 éve még feleekkora sem volt, tavaly ősszel pedig 32,3 kilóval mérlegelt, idén május elején pedig 32,8 kilót nyomott. Úgy tűnik, a hőséget a víz alatt is nehezen lehetett elviselni a nyár folyamán, hiszen pár tíz dekát leadott azóta.

Magyar kedden este 32,2 kilóval mérlegelt a Mátravíz horgásztavon
Magyar kedden este 32,2 kilóval mérlegelt a Mátravíz horgásztavon
Forrás: Facebook/Mátravíz Horgásztó

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu