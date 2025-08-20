Magyar kicsit fogyott az utóbbi hónapokban

A Mátravíz horgásztóban szinte óránként akadnak horogra 15 kiló körüli pontyok, de kedden sikerült kifogni a tó nevezetes halát, Magyart is, aki jelenleg 32,2 kilós, adta hírül a tó közösségi oldala. Ekkora méretű halak Magyarországon néhány havonta kerülnek elő a különböző vizekből, bár a magyar rekord meghaladja a 47 kilót. Magyar egyébként 12 éve még feleekkora sem volt, tavaly ősszel pedig 32,3 kilóval mérlegelt, idén május elején pedig 32,8 kilót nyomott. Úgy tűnik, a hőséget a víz alatt is nehezen lehetett elviselni a nyár folyamán, hiszen pár tíz dekát leadott azóta.

Magyar kedden este 32,2 kilóval mérlegelt a Mátravíz horgásztavon

Forrás: Facebook/Mátravíz Horgásztó

