Cukik, puhák, csillog a szemük és halálukig hálásak, mégis ezrek élnek közülük a menhelyeken
Minden évben augusztus 16-án emlékezünk meg a menhelyeken élő, vagy az utcákra kényszerült állatokról a Hontalan Állatok Világnapján. A megemlékező napot 1992 óta tartják meg azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a felelőtlen állattartásra és az elhagyott, kóbor állatok helyzetére. A Hontalan Állatok Világnapja egy fontos alkalom arra, hogy emlékeztessük magunkat az állatok iránti felelősségre és a menhelyeken élő négylábú társakra.
Én magam gyermekkorom óta odaadó rajongással figyelem az állatokat. Csodálatos lények, őszinték, és mind egy igazi egyéniség. Az életem során gyakran fordultam meg különböző állatvédő alapítványoknál, jártam menhelyen, előfordult, hogy munkájukat a magam eszközeivel segítettem, vagy juttattam családba utcára tett ártatlanokat. S közben sosem értettem, mások hogyan tudnak elszámolni lelkiismeretükkel akkor, mikor sorsukra hagyják a korábban velük élő szőrös négylábúikat. Egy állat érez. Kötődik, csalódik, bízik és hisz. Sok közülük még akkor is, mikor mindenki cserbenhagyta.
Magyarországon az állatmenhelyeken élő állatok pontos számát nehéz meghatározni, de a legfrissebb megbízható adatok alapján nagyjából 20 ezer kutya él menhelyeken. Egyes források szerint hazánkban nagyjából 232 civil szervezetek által működtetett menhely van, amelyeknek összesen körülbelül 9 000 férőhelyük van. További néhány ezer pedig ebrendészeti telepeken várja, hogy tolongjanak értük a gazdijelöltek.
Ezekre a szervezetekre jut az évente körülbelül 20–25 ezer gazdátlanná váló eb.
Ez utóbbi statisztika elsősorban a kutyákra vonatkozik – macskákról vagy más állatokról ilyen jellegű összefoglaló adat egyelőre nem áll rendelkezésre.
A valamilyen okból kóborrá váló hontalan állatok menhelyekre, állatvédő alapítványokhoz, vagy ebrendészeti telepekre kerülnek, ahol várják, hogy sorsuk jobbra forduljon. Erre azonban sokszor hiába várnak: nagyon sok kutyus az egész életét ezen helyek gondoskodásában tölti, s bár ott igyekeznek mindent megtenni azért, hogy védenceik a lehető legteljesebb életet éljenek, ez sosem lehet ugyanolyan, mint mikor saját családja van a kutyusoknak, cicusoknak.
Vármegyénkben a legnagyobb menhelyet az Az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány működteti, melynek gondozásában jelenleg körülbelül 200 állat él, nagyjából 180 kutya és 20 macska. Mint a menhely vezetője, Társy Diána elmondta, a hozzájuk kerülő állatok nagyobb részében chip sincs – mely egyébként 2013. január 1-je óta kötelező –, így nincs esélyük arra, hogy hazajuttassák őket, sokszor a hirdetés ellenére sem. Emellett sok kutyát visznek be hozzájuk személyesen, de legalább ennyiszer hívják őket utcán tétovázó, bajba jutott négylábúakhoz is. Ezen kívül állatvédelmi hatóságokkal karöltve járnak állattartókhoz, ahol az állatok tartási körülményeinek megfelelőségét vizsgálják.
– Támogatjuk az örökbefogadási szándékot például azzal is, hogy rendszeresen lehetőséget biztosítunk a védenceink sétáltatására is. Ezen alkalmak nem csak arról szólhatnak, hogy a nálunk lévő lakók egy kis időre kiszabaduljanak a menhely területéről, hanem lehetőséget nyújt az ismerkedésre is, mely során az örökbe fogadni szándékozó eldöntheti, együtt tud-e működni a számára szimpatikus ebbel. Így, legyen az bármilyen nemes cselekedet, kisebb eséllyel lesz csalódás a történet vége, hiszen megismerhetik a gazdijelöltek az általuk kinézett kutya viselkedését, habitusát – mondta el lapunk kérdésére Társy Diána.
A rengeteg náluk élő kutyus egytől egyig egyéniség, s nem egyformák a szükségleteik sem. Van, akinek nem való a lakásban való élet, de akad olyan pártfogoltjuk is, amelyiknek – például a szőrzete hossza miatt – sokkal inkább a lakásban, házban volna a legjobb helye, természetesen megfelelő mennyiségű sétával vagy kerti játékkal.
A menhelyen élő védencek közül néhány cukiság
Frutti, a kis 5 hónapos keverék szuka például felnőtt korára sem ér el tekintélyt parancsoló méretet, viszont szobacirkáló felmenőitől bizonyára örökölte a szemmel kunyerálás ősi képességét, mely minden gazdi akaratát úgy hajlítja meg kedve szerint, mintha a mesebeli léghajlító titkolt leszármazottja lenne. Mindennapjait leginkább a kölyökkutyákra érvényes szabályok szerint éli: pár órán át bőrlégzésre váltva játszik, majd – ha úgy hozza a sors – akár állva is elalszik. Helytakarékos mérete abszolút alkalmassá teszi a benti életre, melyre kiváltképp szüksége van, mert szőre igen rövid, s cserébe még fázós is lehet a hideg estéken. A talajtól számított tengelymagassága is nyomós ellenérve lehet a kinti tartásnak: az első talaj menti fagyok is komoly fenyegetést jelenthetnek testi épségére. Nagyon fontos számára az ember közelsége és a fajtárs jelenléte, így ideális lehet meglévő törpeterrorista mellé is. Ha valaki inkább egy lélegző plüsskutyára vágyik, az sem fog csalódni: bújós természete maratoni öleléseket is nagyon jól tolerál. Könnyen nevelhető, felmenői között vélhetően kis eséllyel találhatók elefántok, mely nem csak a méretére volt tehát hatással. Pórázon hamar megtanult sétálni, autóban is tud utazni. Akár a világ végéig is.
Az Egri Menhelyről valószínűleg azok sem jönnek ki üres pórázzal, akik jobban szeretik a tiszteletet követelő megjelenést: közepes- és nagytestű kutyák is szép számmal élnek az alapítvány védencei között.
Az ötödik évét taposó Malik fogantatása sem volt mindennapi: szüleinek vérvonala a mai napig nem ismert, de az mindenesetre elmondható, hogy beleadtak apait, s anyait, már ami a tetszetős küllemet illeti. A közepes méretű kan kutyus a családi ékszereket már nem vinné magával új családjába – ivartalanítása már megtörtént ugyanis. Külső jegyeit illetően sem mondhatni válogatósnak: a bullokra jellemző testfelépítését fejre lapuló fülei teszi igazán különlegessé. Robosztus testalkata ellenére simán kezelhető, tanulékony és engedelmes – mely kapcsán a leendő gazdinak azzal is kell számolnia, hogy az engedelmessége a házba való beengedésre is kiterjedhessen. Rövid szőrzete miatt ugyanis fázós, a télben a karácsonyt ugyan szeretettel várja, de nem bánná, ha közben nem lenne hideg. Kertmenedzseri feladatokra is alkalmas az enyhébb időjárású napokon: elég önálló egyéniség, de igényli az ember közelségét, a törődést – ám csak a kétlábúak számára tart tagfelvételt a haveri körbe. Pórázon szépen sétál.
A szibériai területekről származó, északi kettős szőrzetű szánhúzók szerelmesei számára is rejtegethet igazi love storyt az egri menhely valamely zuga. A még bakfis Zhanna a maga 1 évével hozza a kamaszos hévet: korából adódóan hallása alkalmanként szelektívnek tűnhet, de tudja, mikor kell hallgatni a szóra. Rakoncátlan és szertelen természete tehát csak korából adódik, de jól tudja, a szabályok érte vannak. Tanulékony, ha tehetné, fajtájára jellemzően eltérő színű szemeit egész nap az általa istenített gazdin tartaná, s fejlett szaglását sem zavarnák meg holmi külső ingerek. Rövid szőrű társaival ellentétben őt inkább a nyár frusztrálja, de elsősorban nem az UV sugárzás káros hatásai miatt szorong. Érzelmeit fajtársaival könnyedén és fenntartások nélkül megosztaná: társbérletbe szívesen kiadná a kuckó számára felesleges részét. Pórázon is szépen sétál, ami nagyon jól jön akkor, mikor mozgásigényének kielégítése a cél s a gazdi lábai már nem akarják az igazságot. Gondolkodás nélkül húzza haza hőn szeretett kétlábúját, szabadon választott tempóban – akár a gazdi meggyőződéses akarata ellenére is.
A bemutatott és a jelenleg nem bemutatkozott kutyusokkal kapcsolatban az Egri Menhelyen lehet érdeklődni, ahol ismerkedéssel egybekötött öribariságok is köttethetnek.