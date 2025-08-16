Cukik, puhák, csillog a szemük és halálukig hálásak, mégis ezrek élnek közülük a menhelyeken

Én magam gyermekkorom óta odaadó rajongással figyelem az állatokat. Csodálatos lények, őszinték, és mind egy igazi egyéniség. Az életem során gyakran fordultam meg különböző állatvédő alapítványoknál, jártam menhelyen, előfordult, hogy munkájukat a magam eszközeivel segítettem, vagy juttattam családba utcára tett ártatlanokat. S közben sosem értettem, mások hogyan tudnak elszámolni lelkiismeretükkel akkor, mikor sorsukra hagyják a korábban velük élő szőrös négylábúikat. Egy állat érez. Kötődik, csalódik, bízik és hisz. Sok közülük még akkor is, mikor mindenki cserbenhagyta.

Dobozban kitett kiskutyákat is mentettek a napokban az Egri Menhely munkatársai

Forrás: Állatokat Védjük Együtt Alapítvány

Magyarországon az állatmenhelyeken élő állatok pontos számát nehéz meghatározni, de a legfrissebb megbízható adatok alapján nagyjából 20 ezer kutya él menhelyeken. Egyes források szerint hazánkban nagyjából 232 civil szervezetek által működtetett menhely van, amelyeknek összesen körülbelül 9 000 férőhelyük van. További néhány ezer pedig ebrendészeti telepeken várja, hogy tolongjanak értük a gazdijelöltek.

Ezekre a szervezetekre jut az évente körülbelül 20–25 ezer gazdátlanná váló eb.

Ez utóbbi statisztika elsősorban a kutyákra vonatkozik – macskákról vagy más állatokról ilyen jellegű összefoglaló adat egyelőre nem áll rendelkezésre.

A valamilyen okból kóborrá váló hontalan állatok menhelyekre, állatvédő alapítványokhoz, vagy ebrendészeti telepekre kerülnek, ahol várják, hogy sorsuk jobbra forduljon. Erre azonban sokszor hiába várnak: nagyon sok kutyus az egész életét ezen helyek gondoskodásában tölti, s bár ott igyekeznek mindent megtenni azért, hogy védenceik a lehető legteljesebb életet éljenek, ez sosem lehet ugyanolyan, mint mikor saját családja van a kutyusoknak, cicusoknak.