Gyönyörű hely

Kilőtt az Otthon Start ezen a Heves megyei településen, az önkormányzatnak kell segíteni a beköltözni vágyókat

Noszvaj gyönyörű természeti környezetben egy igazán élhető falu, ráadásul a város is közel van. Megértjük, hogy szívesen költöznél ide, de eladó ház már csak elvétve akad - az Otthon Start miatt most ismét megugrott a kereslet. Az önkormányzat viszont segítene a beköltözni vágyóknak.

Szabadi Martina Laura

Az elmúlt 3 hétben jelentősen megszaporodtak az érdeklődések a noszvaji telkek és házak iránt, mondta Szabó Péter, Noszvaj polgármestere egy videóban. Kifejtette, a fiatal érdeklődők az Otthon Start Programban meghirdetett 3 százalékos hitellel szeretnének élni.

Otthon Start se volt még, de a Panelpék már otthon érezte magát Noszvajon
Otthon Start se volt még, de a Panelpék már otthon érezte magát Noszvajon 
Fotó: Gál Gábor/Heol.hu

– Megtisztelő, hogy Noszvajban gondolkodnak – fogalmazott. Kérte, hogy aki tervezi noszvaji telke, vagy eddig tartogatott háza értékesítését, az küldjön adatokat ( cím, telek m2, ház m2, komfort, szobaszám, helyiségleírás) erről a [email protected] címre. Segítenek az értékesítésben. Mindez azért fontos, mert a településen szinte nincs eladó ház, legalábbis ritkaságszámba megy. Az önkormányzat korábban kiméretett és értékesített üres telkeket, mára ezek többsége is beépült. Szabó Péter 2022-ben el is mondta, nem cél, hogy Noszvaj még nagyobbra dagadjon, ugyanis szeretnék megőrizni azt, amitől a falu ma is igazi falu: a tiszta levegőt, a jó közösséget, s nem mellesleg az infrastruktúra sem bírná a további bővülést. Akkor úgy fogalmazott, a magas életminőség a célja a helyi fejlesztéseknek. 

Érthető, hogy felvennéd az Otthon Startot Noszvajért

A polgármester hozzátette, a mostani nagyszámú érdeklődőhöz hozzájárul az is, hogy a településen a gyermekekre építik a jövőt, 2 csoportos bölcsőde, 4 csoportos óvoda illetve általános iskola is működik a 8. osztályig. A közelmúltban adták át azt a sport- és szabadidős fejlesztést is, aminek a révén egy hatalmas közösségi térrel gazdagodott Noszvaj. Megvalósult a meglévő élőfüves sportpálya 2,8 méteres szintkülönbségének megszüntetése, a pálya újrafüvesítése. A sportpálya körül 2,4 méter széles futópálya,  játszótér, tornapark és fitneszpark, valamint kombinált kosárlabda és foci aréna épült. Telepítettek kültéri csocsóasztalt, pingpongasztalt, „Ki nevet a végén?” és sakkasztalt is. Kialakítottak egy gyermek KRESZ parkot az 5-12 éveseknek. 

Sokan szeretik tehát a települést, szívéhez nőtt például a Panelpéknek, Cseperkáló Józsefnek is. Noszvaj ráadásul egy Kék Zóna Projektnek is a része. A Kék Zóna Magyarország néven elindult projekt a hosszú élet titkát keresi. Két heves vármegyében található települést is kiválasztottak, Noszvaj és Nagyréde lakói is részt vehetnek az egy éven át tartó izgalmas kalandban. Felmérik a lakosság állapotát, mentális és fizikai egészségüket. Egy év múltán újra megismétlik majd ezeket, miután lezajlott a program. Megnézik, hogy változott-e a közösség szerkezete, a várható élettartam, gyakorlatilag mindent, ami változott. A cél, hogy az Élhető Települések Országos Szövetségével együttműködve ezeket a jó gyakorlatokat majd tovább vigyék más településekre is.

A település nagy terve az is, hogy létrehozzanak egy skanzent: a Mátyás téren a felszínhez közeli riolittufa alapkőzet miatt gádoros pinceházak sora alakult ki a múltban. A településnek ez a része jelentős helytörténeti értéket képvisel. Az önkormányzat célja egy a terület történeti jelentőségét és meglévő sajátos építkezési formáit bemutató olyan skanzen és szabadtéri élménytér kialakítása, mely a kiállítótereken kívül különböző kézműves tevékenységek bemutatására és rendezvények lebonyolítására is lehetőséget biztosít.

Korábban már megnéztük az Otthon Start kapcsán, hogy milyen lakást lehet venni vármegyénkben 50-100 vagy 150 millió forintból? Sokan félnek a hitelektől, ami érthető is, de megéri-e albérletben lakni, ha a bérleti díj magasabb is lehet, mint az Otthon Start Programban a törlesztő és a lakás soha nem lesz a miénk? Megkérdeztük az ingatlanszakembert, hogy mit rejt magában az új lehetőség és milyen megkötésekre kell figyelni?


 

