Kilőtt az Otthon Start ezen a Heves megyei településen, az önkormányzatnak kell segíteni a beköltözni vágyókat

Az elmúlt 3 hétben jelentősen megszaporodtak az érdeklődések a noszvaji telkek és házak iránt, mondta Szabó Péter, Noszvaj polgármestere egy videóban. Kifejtette, a fiatal érdeklődők az Otthon Start Programban meghirdetett 3 százalékos hitellel szeretnének élni.

Otthon Start se volt még, de a Panelpék már otthon érezte magát Noszvajon

Fotó: Gál Gábor/Heol.hu

– Megtisztelő, hogy Noszvajban gondolkodnak – fogalmazott. Kérte, hogy aki tervezi noszvaji telke, vagy eddig tartogatott háza értékesítését, az küldjön adatokat ( cím, telek m2, ház m2, komfort, szobaszám, helyiségleírás) erről a [email protected] címre. Segítenek az értékesítésben. Mindez azért fontos, mert a településen szinte nincs eladó ház, legalábbis ritkaságszámba megy. Az önkormányzat korábban kiméretett és értékesített üres telkeket, mára ezek többsége is beépült. Szabó Péter 2022-ben el is mondta, nem cél, hogy Noszvaj még nagyobbra dagadjon, ugyanis szeretnék megőrizni azt, amitől a falu ma is igazi falu: a tiszta levegőt, a jó közösséget, s nem mellesleg az infrastruktúra sem bírná a további bővülést. Akkor úgy fogalmazott, a magas életminőség a célja a helyi fejlesztéseknek.